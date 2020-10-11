Rusya'dan 'Filistin' adımı

Hamas Siyasi Büro üyesi Musa Ebu Merzuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, beraberindeki heyetle Rusya'nın başkenti Moskova'ya gerçekleştirdikleri ziyaretle ilgili değerlendirmede bulundu.

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Moskova'nın, Filistinli grupların genel sekreterleri arasındaki bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyacağını söyledi." diyen Ebu Merzuk, bu toplantıyla ulusal birliğe ve Filistin meselesini tasfiye projeleriyle mücadeleye destek verileceğini ifade etti.

Hamas cuma günü yaptığı açıklamada, Siyasi Büro Üyesi Ebu Merzuk liderliğindeki heyetin Moskova'ya gittiğini duyurmuştu.

Filistinli grupların genel sekterleri ve temsilcileri, 3 Eylül'de eş zamanlı olarak işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ramallah ve Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, 22 Eylül'de ise İstanbul'da toplantılar gerçekleştirmişti.