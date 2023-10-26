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Dünya Rusya'dan Filistin açıklaması! "Buna izin verilmeli"
Dünya

Rusya'dan Filistin açıklaması! "Buna izin verilmeli"

Yeniakit Publisher
2023-10-26 13:24:00 -
Rusya'dan Filistin açıklaması! "Buna izin verilmeli"

Kremlin Sözcüsü Peskov, Filistin'e yönelik yardım konvoylarının geçişine izin verilmesi gerektiğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Gazze'ye insani yardımın ulaşamadığını belirterek, "Gazze'de insani felaket yaşanıyor. İnsani yardımların oraya ulaştırılması gerek." dedi.

Peskov, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalara dair başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gazze'ye gönderilen yardımların girişine izin verilmediğine işaret eden Peskov, "Yalnızca iki düzine yardım kamyonunun girmesine izin verildi. Bu çok az. İnsanların çıkmalarına da izin verilmiyor." diye konuştu.

Peskov, durumun felaket boyutlarında olduğunu vurgulayarak, "Gazze'de insani felaket yaşanıyor. İnsani yardımların oraya ulaştırılması gerek. Eğer kara harekatı başlatılırsa durum daha da kötüleşebilir." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi nezdinde çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini belirten Peskov, "Herkese ateşkes çağrısı yapılmalı ve yalnızca bir tarafın eylemleri kınanamaz." ifadesini kullandı.
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