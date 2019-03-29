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Rusya'dan F-35 açıklaması: Türkiye sağlam duruyor

Rus askeri uzman Vladimir Kozin, ABD'li senatörlerin Türkiye'ye yönelik F-35 tedarikinin iptalini öngören yasa tasarısı hazırlamasını değerlendirdi. Kozin, "Ankara şu an itibarıyla sağlam duruş sergiliyor" dedi.

29 Mart 2019 Cuma 16:27
Rusya'dan F-35 açıklaması: Türkiye sağlam duruyor

ABD'li senatörlerin F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslim edilmemesi için bir yasa tasarısı hazırlamasını yorumlayan Rus askeri uzman Vladimir Kozin, Ankara'nın her şeye rağmen sağlam duruş sergilediğini ve S-400'leri almaya samimi olarak istediğini belirtti.

Sputnik'e demeç veren Rusya Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden (MGİMO) askeri uzman Vladimir Kozin, "Gelen bilgilere göre Ankara şu an itibarıyla sağlam duruş sergiliyor, S-400 füze savunma sistemlerini samimi olarak almak istiyor. 'F-35 savaş uçaklarını vermeyiz' gibi korkutma girişimleri Ankara'yı etkilemiyor. Ancak ABD'lilerin açıklamaları, Washington'un kaba rekabet politikasını NATO müttefikleriyle yürütülenler de dahil olmak üzere askeri işbirliği alanında da kademeli olarak genişlettiğini gösteriyor" dedi.

"Baskı, ABD'nin temel yöntemi haline geldi"

Rus uzmana göre müttefiklerine yönelik kaba baskı uygulaması, ABD'nin uluslararası ticaretteki temel yöntemi haline geldi.

ABD'nin ticaret ve ekonomi ile enerji alanlarında en yakın müttefikleriyle bile bu çizgide politika izlediğini kaydeden Kozin, AB'den Amerikan gazı almasını isteyen Washington'un Kuzey Akım 2 üzerinden Rus gazı alınması halinde yaptırım uygulama tehdidinde bulunduğunun altını çizdi.

Yasa tasarısı sunulmuştu

ABD Senatosuna, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri aldığı gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının transferlerinin durdurulmasını öngören yasa tasarısı sunulmuştu.

'NATO'nun Hava Sahasını Koruma Yasası' başlıklı tasarı Senato'da, Oklahoma Senatörü Cumhuriyetçi James Lankford, New Hampshire Senatörü Demokrat Jeanne Shaheen, Kuzey Karolina Senatörü Cumhuriyetçi Thom Tillis ve Maryland Senatörü Demokrat Chris Van Hollen'in imzası yer alıyor.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 16:27
  1. Van
  2. Ankara
  3. Rusya
  4. ABD

YORUM YAZ

  • AnigzelAnigzel2 sa önce
    geri adım yeni patinajlar getirir bu patinajın ülkeyi başa geri dönmeye kadar götürmesinden korkmak gerek
  • YorumcuYorumcu3 sa önce
    Amerika saldıracağı ülkeye f35 vermez. S400 bahane...s400ü bize olağanüstü göstererek neyi kamufle ediyor. Belkide s400ü müthiş görelim de kendi savunmamızı geliştirmeyelim istiyor.Rusların s400 bilgisini amerikaya satmayacağını kim bilebilir. 1. Dünya savaşında ingiltere saldıracağı osmanlıya savaş gemisini teslim etmedi.Aynı durum abdye yaşanıyor.TÜRKİYE 6 AY İÇINDE 500 SAVAŞ UÇAĞİ ALIP 6 AY İÇINDE PLOT YETIŞTİRMELİ...BU 6 AY IÇİNDE BU YAPILABILIR Mİ BİLEMEM LAKİN TÜRKİYENİN HER GÜNÜ BİR YIL GİBİ DÜŞÜNME DÖNEMİ...BİR AN ÖNCE AKLA MANTIĞA EN YSTKIN EN İYİ SAVAŞ UÇAKLARINDAN BAŞKA ÜLKEDEN ALMALIYIZ YADA PAKİSTANDAN ATOM BOMBASI...yanı adamlar bize hazirlaniyor
  • tuzcutuzcu3 sa önce
    Ah bir motor bulsak kanatlar kolay da...Bizi bozan motor oluyor....

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