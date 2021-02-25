Rusya’dan Ermenistan ordusuna flaş çağrı
Rusya, Başbakan Paşinyan’ı tahtından indirmek isteyen Ermenistan ordusuna çağrı yaptı.
Azerbaycan karşısında ağır yenilgiye uğrayan Ermenistan’da yer yerinden oynuyor.
Ermenistan ordusu harekete geçerek Paşinyan’ı istifaya çağırdı. Paşinyan karşılık vererek, ‘bu bir darbe girişimidir’ dedi.
Rusya, Ermenistan ordusunun Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağırmasıyla ilgili açıklama yaptı. Rusya Ermenistan ordusuna çağrı yaptı.
Kremlin'den yapılan açıklamada, "İtidal çağrısı yapıyoruz. Anayasal çerçevede kalınmalı." denildi.