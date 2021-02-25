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Dünya Rusya’dan Ermenistan ordusuna flaş çağrı
Dünya

Rusya’dan Ermenistan ordusuna flaş çağrı

Rusya, Başbakan Paşinyan’ı tahtından indirmek isteyen Ermenistan ordusuna çağrı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 12:54:00 -
Rusya’dan Ermenistan ordusuna flaş çağrı

Azerbaycan karşısında ağır yenilgiye uğrayan Ermenistan’da yer yerinden oynuyor.

Ermenistan ordusu harekete geçerek Paşinyan’ı istifaya çağırdı. Paşinyan karşılık vererek, ‘bu bir darbe girişimidir’ dedi.

Rusya, Ermenistan ordusunun Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağırmasıyla ilgili açıklama yaptı. Rusya Ermenistan ordusuna çağrı yaptı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "İtidal çağrısı yapıyoruz. Anayasal çerçevede kalınmalı." denildi.

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