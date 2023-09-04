  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya’dan, Erdoğan-Putin zirvesine saatler kala şok hamle! Oldu mu bu şimdi
Dünya

Rusya’dan, Erdoğan-Putin zirvesine saatler kala şok hamle! Oldu mu bu şimdi

Yeniakit Publisher
2023-09-04 11:47:00 -
Rusya’dan, Erdoğan-Putin zirvesine saatler kala şok hamle! Oldu mu bu şimdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak Tahıl Anlaşması ana gündemli görüşmeye saatler kala Rusya, ikinci gece üst üste Ukrayna'nın Tuna Nehri üzerindeki bir limanını vurdu. Ukrayna'nın Tuna üzerinde tahıl ihracatı yaptığı iki büyük limanından biri olan İzmail, saatler süren bir drone saldırısına maruz kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak Tahıl Anlaşması ana gündemli görüşmeye saatler kala Rusya, ikinci gece üst üste Ukrayna'nın Tuna Nehri üzerindeki bir limanını vurdu. Ukrayna'nın Tuna üzerinde tahıl ihracatı yaptığı iki büyük limanından biri olan İzmail, saatler süren bir drone saldırısına maruz kaldı.

Ukraynalı yetkililer, İzmail'de yaşayanlara sığınaklara gitme çağrısı yaptı. 

Odesa Valisi Oleg Kiper, Rusya'nın şehre drone'larla yaptığı hava saldırısının yaklaşık 3,5 saat sürdüğünü ifade etti. Ukrayna Hava Kuvvetleri, İzmail yakınlarındaki Kili'nin de hedef alındığını bildirdi. 

Kiper, İzmail'in de içinde bulunduğu Odesa bölgesinde hava savunma sistemlerinin toplamda 17 drone düşürdüğünü, "ancak maalesef vurulan yerler de olduğunu" ifade etti. 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kiper, saldırıda depoların vurulduğunu ve tarım araçları ile endüstriyel ekipmanların zarar gördüğünü bildirdi. Düşen drone parçaları nedeniyle yerleşim olan bazı binalarda da yangın çıktığı belirtildi. 

Rusya, bir gün önce de Ukrayna'nın Tuna'daki Reni limanını hedef almıştı. Moskova, drone'ların Ukrayna ordusunun yakıt depolarını hedef aldığını söyledi.

Rusya, 17 Temmuz'da Tahıl Anlaşması'ndan ayrılmasından bu yana sık sık Ukrayna'nın liman altyapısını hedef alıyor.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Putsavar

Rus'a güven olmaz.. gerçi kimseye olmaz. Dalından kopmuş bir yaprak gibi bi amerikaya yanaşıyoruz, bi rusyaya bi çine bi avrupaya bi araplara.. duruşumuz yok
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23