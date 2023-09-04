Rusya’dan, Erdoğan-Putin zirvesine saatler kala şok hamle! Oldu mu bu şimdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak Tahıl Anlaşması ana gündemli görüşmeye saatler kala Rusya, ikinci gece üst üste Ukrayna'nın Tuna Nehri üzerindeki bir limanını vurdu. Ukrayna'nın Tuna üzerinde tahıl ihracatı yaptığı iki büyük limanından biri olan İzmail, saatler süren bir drone saldırısına maruz kaldı.

Ukraynalı yetkililer, İzmail'de yaşayanlara sığınaklara gitme çağrısı yaptı.

Odesa Valisi Oleg Kiper, Rusya'nın şehre drone'larla yaptığı hava saldırısının yaklaşık 3,5 saat sürdüğünü ifade etti. Ukrayna Hava Kuvvetleri, İzmail yakınlarındaki Kili'nin de hedef alındığını bildirdi.

Kiper, İzmail'in de içinde bulunduğu Odesa bölgesinde hava savunma sistemlerinin toplamda 17 drone düşürdüğünü, "ancak maalesef vurulan yerler de olduğunu" ifade etti.

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Kiper, saldırıda depoların vurulduğunu ve tarım araçları ile endüstriyel ekipmanların zarar gördüğünü bildirdi. Düşen drone parçaları nedeniyle yerleşim olan bazı binalarda da yangın çıktığı belirtildi.

Rusya, bir gün önce de Ukrayna'nın Tuna'daki Reni limanını hedef almıştı. Moskova, drone'ların Ukrayna ordusunun yakıt depolarını hedef aldığını söyledi.

Rusya, 17 Temmuz'da Tahıl Anlaşması'ndan ayrılmasından bu yana sık sık Ukrayna'nın liman altyapısını hedef alıyor.