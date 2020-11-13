Rusya'dan 'elektronik harp' hamlesi! Askeri üslere konuşlandırdılar

Rusya Savunma Bakanlığı, Murmansk-BN yer mobil telsiz karıştırma kompleksinin Finlandiya sınırı boyunca bulunan bölgelere konuşlandırıldığını gösteren kısa bir video yayınladı.

Buna göre Rusya, Murmansk-BN adı verilen en güçlü elektronik harp (EW) sistemlerinden bir tanesini Finlandiya sınırına yakın Arktik topraklarındaki askeri üslerine konuşlandırdı.

Murmansk-BN nedir?

Murmansk-BN, NATO ve ABD'nin yüksek frekanslı askeri uydu haberleşmesini engellemek için özel olarak tasarlanmış bir Rus uzun menzilli uzun menzilli karıştırma sistemidir. Elektronik Harp (EW) sistemi, telsiz iletişimini maksimum 5 bin kilometreden kesintiye uğratmayı amaçlamaktadır. Karıştırıcı, Yüksek Frekanslı Küresel İletişim Sistemi dahil olmak üzere, özellikle yüksek frekanslı iletişim sistemleri ile mücadele etmek için tasarlanmıştır.

Kaynak: star.com.tr