Rusya'dan dikkat çeken S-500 açıklaması

Rusya Ticaret Bakanı Denis Manturov, Rus ajansına verdiği demecinde, "S-500 sisteminin geliştirilme süreci nihai aşamasında. Sistemin parçalarının kontrol testleri tamamlandı. Adaptasyon çalışmaları devam ediyor" dedi.

S-500 sisteminin her bir parçasının ayrı ayrı denendiği testleri takiben, şimdi de sistemin bir bütün olarak nasıl performans gösterdiğinin değerlendirilmekte olduğununu belirten Manturov şöyle devam etti:

"Bu adaptasyon denemelerinde S-500 sistemi kendisine atfedilen ana özellikleri yerine getirebildiği gösterdi. Yani sistem seri üretime hazır."

S-500 hava savunma

S-500 hava savunma isteminin ne gibi özelliklere sahip olduğu gizli bilgi olarak saklanıyor. Fakat yeni nesil bu sistemin, şu anda kullanımda olan S-400 sisteminin çok ilerisinde olacağı tahmin ediliyor.