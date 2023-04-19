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Ekonomi Rusya'dan dijital para hamlesi! 'Dijital rublenin kullanımına hazırız'
Ekonomi

Rusya'dan dijital para hamlesi! 'Dijital rublenin kullanımına hazırız'

Yeniakit Publisher
2023-04-19 09:44:00 -
Rusya'dan dijital para hamlesi! 'Dijital rublenin kullanımına hazırız'

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, dijital rublenin deneme sürecinin ardından herkesin kullanımına sunulacağını belirterek, "Dijital rublenin pilot kullanımını başlatmaya hazırız. Pilot uygulamadan sonra dijital rubleyi herkese sunabileceğiz." dedi.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, dijital rublenin deneme sürecinin ardından herkesin kullanımına sunulacağını belirterek, "Dijital rublenin pilot kullanımını başlatmaya hazırız. Pilot uygulamadan sonra dijital rubleyi herkese sunabileceğiz." dedi.

Nabiullina, başkent Moskova'da bazı Rus milletvekilleri ile gerçekleştirdiği toplantıda, Rusya'nın, Batılı ülkelerce dondurulan rezervlerini geri alabilmek için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle dost olmayan ülkelerin Rusya'dan para çekmelerinin kısıtlandığını anımsatan Nabiullina, "Bu bir misilleme tedbiriydi ve bu konuda (rezervlerin Rusya'ya geri verilmesi) müzakere pozisyonu oluşturmaktadır." diye konuştu.

Nabiullina, Rusya'nın rezervlerini yaptırıma tabi olmayan varlıkları kullanarak tekrar oluşturmaya başladığını aktararak, "Artık oldukça soğukkanlı hissediyoruz. Çünkü ülkemiz yaptırımlara tabi olmayan varlıklardan oluşan bir hava yastığına sahip." dedi.

Dijital rubleyle ilgili gelişmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Nabiullina, dijital rublenin pilot kullanımını başlatmaya hazır olduklarını bildirdi.
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Halihazırda dijital rubleyle çeşitli işlemlerin de yapıldığını aktaran Nabiullina, "Gerçek parayla gerçek işlemler yürütüyoruz ancak şu an için küçük miktarlarla ve az sayıda müşteriyle yapıyoruz. Pilot uygulamadan sonra dijital rubleyi herkese sunabileceğiz." dedi.

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