Rusya'dan Dağlık Karabağ'da sinsi plan! Gece yarısı taşındılar
Barış gücü olarak Dağlık Karabağ'a gelen Rus askerlerinin bölgeye Ermeni sivilleri taşıdığı ortaya çıktı.
Rus askerlerinin çatışmalardan kaçarak başkent Erivan'a giden Ermeni sivilleri Dağlık Karabağ bölgesine geri taşıdığı belirtildi.
Rus TASS haber ajansının aktardığı bilgilere göre, Rusya'nın bölgeye konuşlandırdığı "Barış Gücü" birlikleri, Ermeni sivilleri otobüslerle Dağlık Karabağ'ın başkenti Hankendi'ye taşıdı.
Otobüslere Rus askeri birlikleri ve Rusya'ya ait zırhlı araçlar eşlik etti.
Rusya'nın aynı zamanda Hankendi'de Ermeni sivillerin geri dönüşüne nezaret etmek üzere bir "İnsani Müdahale Merkezi" kurduğu bildirildi.
15 Kasım itibarıyla yaklaşık 1000 Ermeni sivilin bölgeye geri getirildiği aktarıldı.
10 Kasım'dan bu yana sessizlik
Bölgede 27 Eylül'de başlayan çatışmalarda Azerbaycan, Ermenistan tarafından işgal edilen toprakların bir kısmını geri almıştı.
10 Kasım'da varılan anlaşmayla Ermenistan bazı bölgelerden çekilmeyi kabul etmiş, Dağlık Karabağ bölgesine ise Rus askerlerinin konuşlandırılması kararlaştırılmıştı.
Kaynak: Mepa News