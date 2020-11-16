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Dünya Rusya'dan Dağlık Karabağ'da sinsi plan! Gece yarısı taşındılar
Dünya

Rusya'dan Dağlık Karabağ'da sinsi plan! Gece yarısı taşındılar

Barış gücü olarak Dağlık Karabağ'a gelen Rus askerlerinin bölgeye Ermeni sivilleri taşıdığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 14:19:00 -

Rus askerlerinin çatışmalardan kaçarak başkent Erivan'a giden Ermeni sivilleri Dağlık Karabağ bölgesine geri taşıdığı belirtildi.

Rus TASS haber ajansının aktardığı bilgilere göre, Rusya'nın bölgeye konuşlandırdığı "Barış Gücü" birlikleri, Ermeni sivilleri otobüslerle Dağlık Karabağ'ın başkenti Hankendi'ye taşıdı.

Otobüslere Rus askeri birlikleri ve Rusya'ya ait zırhlı araçlar eşlik etti.

Rusya'nın aynı zamanda Hankendi'de Ermeni sivillerin geri dönüşüne nezaret etmek üzere bir "İnsani Müdahale Merkezi" kurduğu bildirildi.

15 Kasım itibarıyla yaklaşık 1000 Ermeni sivilin bölgeye geri getirildiği aktarıldı.

10 Kasım'dan bu yana sessizlik

Bölgede 27 Eylül'de başlayan çatışmalarda Azerbaycan, Ermenistan tarafından işgal edilen toprakların bir kısmını geri almıştı.

10 Kasım'da varılan anlaşmayla Ermenistan bazı bölgelerden çekilmeyi kabul etmiş, Dağlık Karabağ bölgesine ise Rus askerlerinin konuşlandırılması kararlaştırılmıştı.

Kaynak: Mepa News

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Yorumlar

mücahit

reis hiç bir zaman yaş yere yatmaz vardır pılanı rusya oradan defolup gider
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Alm

Rusya yı oraya sokmanın bedellerini daha çok ödeyeceğiz
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