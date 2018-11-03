0553 313 94 23
impression

Rusya'dan çok sert açıklama! 'İran'ın yanındayız'

ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı yaptırımlara sert tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakanlığı, "ABD'nin yaptırımlarına rağmen İran ile ticari ve ekonomik ilişkileri devam ettirmek için gereken adımları atacağız. ABD'nin yeni yıkıcı adımlarını kararlılıkla kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

03 Kasım 2018 Cumartesi 17:00
Rusya'dan çok sert açıklama! 'İran'ın yanındayız'

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımlarına ilişkin, "ABD'nin yaptırımlarına rağmen İran ile ticari ve ekonomik ilişkileri devam ettirmek için gereken adımları atacağız. ABD'nin yeni yıkıcı adımlarını kararlılıkla kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin, nükleer silahsızlanma ve silah kontrolüne yönelik uluslararası yasal yolları tahrip etmek için attığı adımların, derin endişe ve hayal kırıklığıyla karşılandığı belirtildi.

"Tek taraflı tüm yaptırımları reddediyoruz"

ABD'nin, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'na (NPT) güçlü bir darbe daha vurduğu kaydedilen açıklamada, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını hiçe sayan ve İran yaptırımlarında olduğu gibi üçüncü ülkeleri de ilgilendiren tek taraflı tüm yaptırımları reddediyoruz. Uzun dönemli deneyimlerimizin de gösterdiği üzere, baskı yaparak İran'ın imtiyazlarda bulunması sağlanamaz." görüşü dile getirildi.

Uluslararası kamuoyunun, yalnızca bir ülke tarafından atılan adımlarla diplomatik başarıların zarar görmesine izin vermemesi gerektiği belirtilen açıklamada, "ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımları, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmaya yöneliktir. ABD'nin yaptırımlarına rağmen İran ile ticari ve ekonomik ilişkileri devam ettirmek için gereken adımları atacağız. ABD'nin yeni yıkıcı adımlarını kararlılıkla kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

ABD yönetimi, 2015 nükleer anlaşması kapsamında kaldırılan tüm İran yaptırımlarının, 5 Kasım'dan itibaren yeniden hayata geçirileceğini, ancak 8 ülkeye petrol ticaretinde geçici olarak muafiyet tanınacağını açıklamıştı.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 17:00
  1. Rusya
  2. İran
  3. ABD
  4. Yaptırım açıklaması
  5. Çok sert açıklama
  6. Rusya Dışişleri Bakanlığı
  7. Resmi açıklama

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çarpan otomobil ayağını kopardı! Saatlerce uğraştılar fakat...
    1. Çarpan otomobil ayağını kopardı!..
    2. Denizanası sokmaları öldürebilir
    3. Rusya, Birleşmiş Milletler konvoyunun..
    4. FIFA Başkanı İnfantino hakkında flaş..
    5. Hamaney: Kendi kendimize yeteriz!
    6. Deniz tam bir şifa kaynağı
    7. Payitaht Abdülhamid'de çarpıcı..
    8. Rusya'dan gerginlik oluşturacak açıklama
    9. DAEŞ'li terörist, Belçika'dan sığınma..
    10. Ekler pastadan 3 kişi zehirlendi
    11. Kulağınızı temizlemek istiyorsanız...
    12. Rusya'dan çok sert açıklama! 'İran'ın..
    13. AK Parti belediye başkan adayı başvuru..
    14. MHP'li isimden kritik ittifak açıklaması
    15. Lohusa humması eskiden öldürürdü
    16. Fuat Oktay Merkezefendi Millet..
    17. Egzoz dumanı kanser yapıyor
    18. Fatih Terim şimdi yandı! Raporlarda..
    19. Eşinizin sizden 3 beklentisi
    20. Macron'dan dikkat çeken benzetme
    Kuzey Kore, Türkiye'den yardım istedi
    Kuzey Kore, Türkiye'den yardım istedi
    Akar'dan HDP'li vekile ayar: Nasıl olsa askere gelmeyeceksin
    Akar'dan HDP'li vekile ayar: Nasıl olsa askere gelmeyeceksin
    İran'a ambargo başladı! Artık verilmiyor
    İran'a ambargo başladı! Artık verilmiyor
    Kılıçdaroğlu'ndan İstiklal Marşı'na hakaret gibi sözler: Hani ırkçılık yapmayacaktık?
    Kılıçdaroğlu'ndan İstiklal Marşı'na hakaret gibi sözler: Hani ırkçılık yapmayacaktık?
    Rusya'dan S-400 açıklaması!
    Rusya'dan S-400 açıklaması!

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Kılıçdaroğlu koltuk sevdasına 'kılıf' buldu
    Kılıçdaroğlu koltuk sevdasına 'kılıf' buldu
    Malatya'daki bombalı aracın şoförü bakın kim çıktı! Şaşırmadık
    Malatya'daki bombalı aracın şoförü bakın kim çıktı! Şaşırmadık