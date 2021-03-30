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Dünya Rusya’dan çok sert açıklama! ‘Bunu kabul etmiyoruz’
Dünya

Rusya’dan çok sert açıklama! ‘Bunu kabul etmiyoruz’

Rusya’da Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Twitter'ın bazı Rus hesaplarını bloke etmesini eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 10:07:00 -
Rusya’dan çok sert açıklama! ‘Bunu kabul etmiyoruz’

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Twitter'ın Rusya'ya karşı çifte standart uyguladığına dikkat çekerek, Rusya karşıtı propagandanın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Rus Argumenti i Fakty gazetesine konuşan Peskov, şunları söyledi,

"Çifte standartlar, askeri ve siyasi ittifaklarla ilgili manipülasyonlar ve Rusya karşıtı propagandayı herkes görüyor. Bu olmamalı. Bunun bu şirketin işiyle hiçbir ilgisi yok, değil mi? Bu, şirketler bir araç olarak kullanıldığı için oluyor. Yani, bir şirket yabancı meslektaşlarına siyasetle uğraşmak istemediğini, ancak yalnızca piyasada çalışmak ve para kazanmak istediğini söyleyebilirse ve yerel yasalara uymaya hazırsa, o zaman orada sorun olmayacak."

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