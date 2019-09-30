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Rusya'dan çarpıcı açıklama: ABD ile telefon görüşmeleri artık tehlikeli

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy arasındaki telefon görüşmesinin dökümü Washington ile görüşmelerin tehlikeli olduğunu gösterdiğini ve ABD’nin diğer ülkelerle iletişimi için sonuçlar doğuracağını belirtti.

30 Eylül 2019 Pazartesi 00:29
Rusya'dan çarpıcı açıklama: ABD ile telefon görüşmeleri artık tehlikeli

Rus Perviy Kanal televizyonuna konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Birçok değerlendirmeye katılıyorum. Bu elbette ülkeler, liderler ve politikacılar arasındaki ilişkilerin biçimini değiştirebilir. Bu skandalın ardından Washington’a telefon açmanın, müzakere etmenin, görüşmenin tehlikeli olduğunu herkes anlıyor” dedi.

Zaharova, bu durumun, gerçek ve egemen Ukrayna’nın oluşması için çok önemli ders, önemli bir an olabileceğini de sözlerine ekledi.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından Trump’ın Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili yayımlanan özet döküme göre Trump, Temmuz ayında seçim zaferini kutlamak için aradığı Zelenskiy'den 2020 seçimindeki Demokrat Partili rakibi Joe Biden'ın faaliyetleriyle ilgili inceleme başlatmasını, bunun için Adalet Bakanı William Barr ile işbirliği yapmasını istemişti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Trump'ın Joe Biden'ın soruşturulmasını istediğini itiraf ettiğini belirterek, ABD Başkanı’nın eylemlerinin ülkenin ulusal güvenliğini baltaladığını ve görevinden azledilmesi için resmi girişimde bulunduklarını açıklamıştı. Trump ise suçlamaları reddediyor.

 

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 00:29
  1. Ukrayna
  2. Joe Biden
  3. Zaharova
  4. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
  5. Mariya Zaharova
  6. ABD
  7. Nancy Pelosi
  8. Adalet Bakanı William Barr

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