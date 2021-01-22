Rusya'dan bomba itiraf: Savaştan sonra çok güçlendiler

Rusya Siyasi ve Askeri Analiz Enstitüsü Müdür Yardımcısı Alexander Khramchikhin, Azerbaycan medyasına Karabağ savaşı sonrası bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi. Khramchikhin’in Azerbaycan ile ilgili açıklamaları Ermenistan’ı kızdırdı. Khramchikhin, Dağlık Karabağ’ın Azerbaycan’a ait olduğunu Ermenistan’ın bunu artık kabul etmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Bakü, hukuken Azerbaycan'a ait olan Karabağ'ın dönüşünü 26 yıldır bekledi. Ermenistan'da bu bölgeleri kendilerine ait görüyor. Bu nedenle, siyasi açıdan, Erivan'ın intikam tarzı açıklamaları sürpriz olmamalı” diye konuştu.

"Bakü Erivan'dan önemli ölçüde üstün"

Khramchikhin, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

"Ona göre, askeri unsur olarak Ermenistan'ın hedeflerine ulaşması için Azerbaycan'dan daha güçlü olması gerekiyor. Ama bunu nasıl başaracağımı bilmiyorum. Bana göre bu gerçekçi değil çünkü. Azerbaycan Ermenistan'dan daha fazla kaynağa ve daha güçlü bir ekonomik duruma sahip. Bakü askeri olarak da Erivan'dan önemli ölçüde üstün. En önemlisi, savaşın bir sonucu olarak Azerbaycan eskisinden daha güçlü hale geldi. Bu nedenle Ermenistan'ın Azerbaycan'ı nasıl geçebileceğini anlamıyorum."

Öte yandan, Dağlık Karabağ'da iki taraftan binlerce kişinin öldüğü altı hafta süren savaşın ardından 9 Kasım'da Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya tarafından bir anlaşma imzalanmıştı.