Rusya'dan bir ilk! Ağır SİHA

Altius, ilk silahlı tatbikatını haziran ayında gerçekleştirmişti. İzvestiya’nın haberine göre Rus ordusunun Forpost ve Orion İHA’ları zaten mevcut ancak Altius, Rus Silahlı Kuvvetleri envanterindeki ilk ağır sınıf SİHA olacak. Altius, Rusya'da geliştirilen en büyük insansız araç olma özelliğine sahip. Aracın kanat açıklığı 28,5 metre, uzunluğu 11,6 metre ve kalkış ağırlığı yaklaşık 7 tondur.

Aracın 150-250 km/s seyir hızı ile 12 bin metre yükseklikte 48 saat boyunca devriye gezebilme kabiliyeti olduğu belirtilirken hareket yarıçapının yaklaşık 10 bin km olduğu bilgisi paylaşıldı. SİHA’nın su yüzeyini ve hava sahasını uzak bir mesafeden dairesel olarak gözlemleme kabiliyetinin, uzun menzilli radarlarının ve optoelektronik sistemlerinin test edilip kullanılmasına imkan sağlayacağı aktarıldı.

Uçak gemilerini bile batırabilecek

Altius SİHA’ların gelecekte güdümlü-güdümsüz bombalar ve füzelerle deniz ve kara hedeflerine bağımsız olarak saldırabilecekleri açıklandı. Bu sayede aracın muhripler, kruvazörler ve hatta uçak gemileri dahil olmak üzere çeşitli deniz hedefleriyle savaşabilmesinin mümkün olacağı vurgulandı.