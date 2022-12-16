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Ekonomi Rusya'dan beklenmedik Erzurum kararı! Sürpriz gelişme ilan edildi
Ekonomi

Rusya'dan beklenmedik Erzurum kararı! Sürpriz gelişme ilan edildi

Rus turistler yazın ardından bu kez kış turizmi için Türkiye'ye ilgi göstermeye başladı. Rusya'dan Erzurum Palandöken Kayak Merkezi için haftada 3 uçuş yapılmasına karar verildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-16 13:51:00 -
Rusya'dan beklenmedik Erzurum kararı! Sürpriz gelişme ilan edildi

Palandöken Kayak Merkezi, charter uçuşlarla Rusya’dan gelecek turistleri bekliyor. Rusya’dan Erzurum’a haftada 3 direkt uçuş yapılacak.

Kayak merkezi, 29 Aralık-15 Mart’ta düzenlenecek charter seferlerle Rusya’dan gelecek misafirleri ağırlamak için gün sayıyor.

Otel ve tesisleriyle kayakseverleri ağırlamaya hazır olan Palandöken’e, haftada 3 kez yapılması planlanan direkt uçuşla sadece Rusya’dan 15-20 bin turistin gelmesi bekleniyor.

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