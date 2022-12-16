Rusya'dan beklenmedik Erzurum kararı! Sürpriz gelişme ilan edildi
Rus turistler yazın ardından bu kez kış turizmi için Türkiye'ye ilgi göstermeye başladı. Rusya'dan Erzurum Palandöken Kayak Merkezi için haftada 3 uçuş yapılmasına karar verildi.
Palandöken Kayak Merkezi, charter uçuşlarla Rusya’dan gelecek turistleri bekliyor. Rusya’dan Erzurum’a haftada 3 direkt uçuş yapılacak.
Kayak merkezi, 29 Aralık-15 Mart’ta düzenlenecek charter seferlerle Rusya’dan gelecek misafirleri ağırlamak için gün sayıyor.
Otel ve tesisleriyle kayakseverleri ağırlamaya hazır olan Palandöken’e, haftada 3 kez yapılması planlanan direkt uçuşla sadece Rusya’dan 15-20 bin turistin gelmesi bekleniyor.