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Gündem Rusya’dan batıya görülmemiş rest Böyle misilleme görülmedi "288 milyar dolara el konulabilir"
Gündem

Rusya’dan batıya görülmemiş rest Böyle misilleme görülmedi "288 milyar dolara el konulabilir"

Yeniakit Publisher
2024-01-23 11:26:00 -
Rusya’dan batıya görülmemiş rest Böyle misilleme görülmedi "288 milyar dolara el konulabilir"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Batı ülkelerinin Rusya’nın dondurulan varlıklarına el koymaları halinde Moskova’nın buna misilleme yapacağını açıkladı.

Rus medyası, Rusya’nın Batı ülkelerinin en az 288 milyar dolar tutarındaki rezervlerine el koyabileceğini yazdı.

Batı ülkelerinde yaptırımların ardından Rusya’nın yaklaşık 300 milyar dolarlık varlıkları dondurulmuştu.

ABD öncülüğünde bazı ülkeler Rusya’nın varlıklarına el konulması ve bu kaynaklarla Ukrayna'ya yardım edilmesini teklif etti.

G7 ülkelerinin şubat ayında bir araya gelerek dondurulmuş Rus varlıklarına el konulmasını mümkün kılacak bir yasal düzenlemeyi ele alacakları belirtiliyor.


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