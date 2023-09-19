Rusya'dan Azerbaycan açıklaması!

Peskov, “Asıl görevimiz Erivan ve Bakü'yü müzakere masasına oturtmak" ifadelerini kullanarak, “Sivillerin hayatlarını tehdit eden bir durum olduğuna dair bir bilgi yok” dedi.

“Taraflar birliklerimizle temas halindeler." diyen Peskov, "Genelde de bu temaslar askeri birimler üzerinden oluyor." ifadesini kullandı.

Dmitriy Peskov, açıklamasına şöyle devam etti:

Barış güçlerimizin sayısının arttırılmasına gelince, bu karar daha önce ordumuz tarafından belirlenmiştir ve tüm ülkelerin mutabakata tabidir. Bu artışın belirlenmesi için ancak ordumuz fikir sunabilir” ifadelerini kullanarak, barış gücü birlikleri sayısının taraf ülkelerin onayıyla arttırılabileceğini vurguladı.

Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin gerçekleştirdiği askeri operasyon karşısında bizim için ilk şey Karabağ’daki sivil halkın güvenliğinin sağlanmasıdır. Bunun için gerekli olan her şey yapılıyor.

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