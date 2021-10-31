Rusya'dan Avrupa'yı titretecek hamle

Rusya Ukrayna sınırına uzun menzilli balistik İskender füzesi ve çok sayıda tank sevk etmesi ABD ve Avrupa'da endişeye yol açtı. Ukrayna'nın TB-2'leri Donbas'ta Ruslara karşı kullanmaya başlaması sonrası Rusya, Ukrayna'ya dönük askeri tehdidini artırdı.

Rusya rahatsız olmuştu

Rusya, Ukrayna'nın Bayraktar TB2 SİHA'larını Rus destekli ayrılıkçıların kontrol ettiği bölgelerde kullanmasını "istikrarsızlaştırma" olarak değerlendirmişti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, SİHA'ları Rus yanlısı ayrılıkçıları ateşi kesmeye zorlamak için kullandıklarını ve insansız hava aracının ayrılıkçılara ait bir topçu birliğini güdümlü bir bomba kullanarak imha ettiğini söyledi.

'Anlaşma ihlal edilmedi'

Cumhurbaşkanlığı web sitesinde yayınlanan bildiriye göre "Ukrayna ordusu topraklarını savunma ihtiyacı hissettiğinde bunu yapar." diyen Zelenskiy,herhangi bir anlaşmayı ihmal etmediklerini belirtti.