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Gündem Rusya’dan Ankara’ya taziye mesajı
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Rusya’dan Ankara’ya taziye mesajı

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, Bitlis’te askeri helikopterin düşmesiyle şehit olan 11 askerin aileleri ve yakınlarına taziye mesajı iletti.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 11:13:00 -
Rusya’dan Ankara’ya taziye mesajı

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Bitlis’te askeri helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Bingöl’den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını, 11 personelin şehit olduğunu bildirmişti.

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