Rusya'dan Afganistan sınır hattında kritik adım: Gelecek ay...

Rusya savunma yetkilileri, Taliban’ın hükümet güçlerine karşı saldırılarını sürdürdüğü Afganistan sınırı yakınında Tacikistan ve Özbekistan ile gelecek ay ortak tatbikat gerçekleştireceklerini belirtti.

Rusya’nın Merkez Askeri Bölgesi’nin Komutanı Aleksandr Lapin, Tacikistan ve Özbekistan ile Tacikistan’ın Hatlon bölgesinde 5-10 Ağustos’ta ortak tatbikat gerçekleştireceklerini söyledi. Söz konusu bölge Afganistan sınırına yalnızca 20 km uzaklıkta yer alıyor.

Lapin, hem Merkez Askeri Bölge’den hem de Rusya’nın Tacikistan’daki üssünden askerlerin katılacağı tatbikatların, ‘müttefik ülkenin topraklarını ele geçiren yasadışı silahlı grupları yenilgiye uğratma’ senaryosu üstünden gerçekleştirileceğini kaydetti.

Afganistan hükümet güçleri geçtiğimiz haftalarda Taliban’dan kaçmak için Tacikistan sınırını geçmişti.

ABD ile müttefiklerinin askerini çekmeye başlamasıyla saldırıya geçen Taliban’ın, şu an Afganistan’ın 400 bölgesinden hemen hemen yarısını kontrol ettiği sanılıyor. Söz konusu bölgelerden bazıları sınırda yer alıyor, bu da Taliban’ın bazı gümrük noktalarının kontrolünü de ele geçirdiği anlamına geliyor.

Tacikistan-Afganistan sınırını, SSCB’nin dağılmasından sonra uzun süre Rusya’nın sınır muhafızları korudu. 2005’ten itibarense sınırın korunması görevi tamamıyla Tacikistan sınır güçlerine geçti ve Rus sınır muhafızları bu ülkeden çekildi.