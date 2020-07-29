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Dünya

Rusya’dan açıklama yapıldı! Dört Su-27 savaş uçağından sınır ihlali

Rusya, Deniz Kuvvetlerine ait dört Su-27 savaş uçağının Karelya'dan Kaliningrad bölgesindeki bir askeri havaalanına planlı uçuş gerçekleştirdiğine dair açıklama yaptı. Finlandiya Savunma Bakanlığı, iki Rus Su-27 savaş uçağının ülkenin hava sahasını ihlal ettiğine dair şüpheler bulunduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-07-29 16:22:00 -
Rusya’dan açıklama yapıldı! Dört Su-27 savaş uçağından sınır ihlali

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Deniz Kuvvetlerine ait dört Su-27 savaş uçağının Karelya'dan Kaliningrad bölgesindeki bir askeri havaalanına planlı uçuş gerçekleştirdiğini belirtti.

Bakanlığın açıklamasında, savaş uçakları pilotlarının hava trafik kontrol noktaları ile sürekli iletişim halinde olduğu ve uçuşun önceden belirlenmiş rotada gerçekleştirildiğine vurgu yapılarak “Uçuş, hava sahasının kullanımıyla ilgili uluslararası kurallara uygun olarak, objektif kontrol araçlarının da teyit ettiği gibi, diğer devletlerin sınırlarını ihlal etmeden gerçekleştirildi” denildi.

Daha önce Finlandiya Savunma Bakanlığı, iki Rus Su-27 savaş uçağının ülkenin hava sahasını ihlal ettiğine dair şüpheler bulunduğunu belirtmişti. Olay, Finlandiya sınır muhafızları servisi tarafından soruşturuluyor.

Helsinki daha önce de birçok kez Moskova’yı ülkenin hava sahasını ihlal etmekle suçlamıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı defalarca, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait uzun menzilli uçakların Arktik, Kuzey Atlantik, Pasifik Okyanusu, Karadeniz ve Baltık Denizi semalarında uluslararası kurallara uygun olarak düzenli uçuşlar gerçekleştirdiğini belirtmişti.

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