Rusya'dan açıklama: Türkiye'den davet geldi ama...

Rusya Devlet Başkanlığı Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, İstanbul’da planlanan Afganistan konferansı için Moskova’nın davet aldığını, ancak konferansa hangi düzeyde katılacakları hakkında bir karar alınmadığını ifade etti.

Sputnik’e konuşan Kabulov, Moskova’nın Afganistan konferansına hangi düzeyde katılacağının belirlenip belirlenmediğine ilişkin soruya yanıt verdi.

Kabulov, “Henüz karar alınmadı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın görüşmeyle ilgili resmi notası tam olarak dün tarafımıza gönderildi, henüz bir karar vermedik. Yönetim bir karara varacak” dedi.