Rusya'dan AB'ye sert tepki: Karşılıksız kalmayacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kırım açıklarından sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle Ukrayna gemilerinin alıkonulması nedeniyle Rus Federal Güvelik Servisi'nin çalışanlarına bireysel yaptırım getiren AB kararının karşılıksız kalmayacağını belirtti.16 Mart 2019 Cumartesi 15:59
Rus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın, Kasım 2018'de Kırım açıklarında sınır ihlali yapan Ukrayna gemilerini mürettebatı ile alıkonulmasında uluslararası hukuku ihlal eden bir eylemde bulunmadığı vurgusu yapıldı.
"AB ise yaptırım kararıyla Rusya'nın kendi sınırlarını koruma hakkını reddetmiştir" denilen açıklamada, meşru olmayan bu yaptırımlar için Kırım açıklarında yaşananların bahane olarak kullanılması ‘ikiyüzlülük' olarak nitelendi.
Mürettebatın ifadelerini hatırlattı
Ukrayna donanma gemilerinin mürettebatının da olaydan sonra eylemlerinin provokasyon amaçlı olduğunu gösteren ifadeler verdikleri hatırlatmasını yapan Rus Dışişleri yetkilileri, AB'nin yaptırım kararını karşılıksız bırakmayacaklarını söyledi.
ABD, Kanada ve AB, Kerç Boğazı'nda aylar önce yaşanan gerilimi gerekçe gösterip Rusya'ya karşı birbirleri ardına yeni yaptırım kararları almıştı. Yeni yaptırım kararları, Ukrayna'da 2013 sonunda ortaya çıkan protesto dalgasının aşırı milliyetçi bir harekete dönüşüp Rus nüfusun çoğunlukta olduğu Kırım'a sıçraması ardından, yarımadanın düzenlenen bir referandum ile Rusya'ya bağlanmasının 5. yıldönümüne yaklaşıldığı bir döneme denk gelmişti.
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