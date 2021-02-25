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Dünya Rusya'dan AB'ye gözdağı: Karşılıksız kalmayacak
Dünya

Rusya'dan AB'ye gözdağı: Karşılıksız kalmayacak

Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi Vladimir Chizhov, AB'nin yaptırımlarına cevap verileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 14:43:00 -
Rusya'dan AB'ye gözdağı: Karşılıksız kalmayacak

Rusya'nın Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Vladimir Chizhov, AB'nin Rusya'ya muhalif lider Aleksey Navalnıy konusunda uygulama kararı aldığı yaptırımlara cevap verileceğini açıkladı.

Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi Vladimir Chizhov, AB'nin Rusya'ya yönelik muhalif lider Aleksey Navalnıy konusunda uygulama kararı aldığı yaptırımlara ilişkin açıklamada bulundu.

Rusya'nın bu yaptırımlara tepkisiz kalmayacağını belirten Chizhov, "Avrupa Birliği'nin daha fazla yıkıcı eylemi olması durumunda, Rusya boşta oturmayacak, uygun yollar ve yöntemler bulacaktır" dedi.

Chizhov, Moskova'nın Brüksel'in eylemlerine tepkisinin 'asimetrik olabileceğini' de sözlerine ekledi.

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