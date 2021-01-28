  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya'dan AB'ye çok sert cevap
Dünya

Rusya'dan AB'ye çok sert cevap

Rusya, G7 ülkeleri ve Avrupa Birliği'ni (AB) iç işlerine müdahale etmekle suçladı. Yapılan açıklamada, "Bu açıklamayı, iç işlerine kabaca müdahale ve düşmanca adım olarak değerlendiriyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 09:23:00 -
Rusya'dan AB'ye çok sert cevap

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Birleşik Krallık, Japonya'dan oluşan G7 ülkeleri ve AB Yüksek Temsilcisinin, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın tutuklanmasını kınayan ortak açıklamasına tepki gösterildi.

Rusya'nın uluslararası yasaları ihlal ettiği yönündeki suçlamaların "asılsız" olduğu belirtilen açıklamada, "Bu açıklamayı, iç işlerine kabaca müdahale ve düşmanca adım olarak değerlendiriyoruz." ifadesi kullanıldı.

G7 ülkelerinin uluslararası arenada otoritesini kaybettiği yorumu yapılan açıklamada, "G7 ülkeleri ve AB'yi uluslararası hukuk normları ve prensiplerine uymaya, gerçekleri çarpıtmak ve diğer savaş yöntemlerini kullanmaktan vazgeçmeye ve kendi vatandaşlarının sorunlarının çözümüne daha fazla ilgi göstermeye çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

G7 ülkeleri ve AB Yüksek Temsilcisi, dün Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın tutuklanmasını kınayan ortak açıklama yaparak, Moskova yönetimine Navalnıy'ı derhal serbest bırakma çağrısında bulunmuştu.

Aleksey Navalnıy'ın tutuklanması

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak, Omsk şehrine inmişti. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

Navalnıy, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti. 44 yaşındaki Navalnıy, tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havaalanında 17 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Moskova'nın Himki ilçesindeki polis merkezinde 18 Ocak'ta kurulan mahkemede Navalnıy'ın "29 Aralık 2020'den beri denetimli serbestlik süresini defalarca ihlal ettiği" gerekçesiyle duruşma yapılmıştı.

Himkinskiy Bölgesel Mahkemesi heyeti, Kremlin'e muhalif Navalnıy'ın 15 Şubat'a kadar 30 gün tutuklu kalmasına karar vermişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya Çeçen genci konuşuyor
Dünya

Rusya Çeçen genci konuşuyor

Rus güvenlik güçleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı gösterilerde onlarca polise karşı tek başına dövüşen Çeçen genci arıyor. P..
Biden'dan BAE'ye F-35 hançeri
Dünya

Biden'dan BAE'ye F-35 hançeri

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, aralarında BAE'ye satış onayı verilen F-35'lerin de bulunduğu birçok askeri satışı askıya aldı...
Boğaziçi Üniversitesi’ndeki akademisyenler rektörlüğe sırtını dönüp LGBT bayrağının altına sığındı!
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki akademisyenler rektörlüğe sırtını dönüp LGBT bayrağının altına sığındı!

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasını protesto eden bazı akademisyenler..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay