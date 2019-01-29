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Rusya'dan ABD'ye sert tepki: Tüm mekanizmaları uygulayacağız

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, ABD'nin Venezuela'daki petrol şirketlerine yaptırım kararı almasını sert dille eleştirdi. Peskov, “Söz konusu yaptırım yasa dışı olmakla birlikte, Venezuela’nın iç işlerine karışma girişimidir.” dedi.

29 Ocak 2019 Salı 14:04
Rusya'dan ABD'ye sert tepki: Tüm mekanizmaları uygulayacağız

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, ABD’nin Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım kararı almasını eleştirerek, “Söz konusu yaptırım yasa dışı olmakla birlikte, Venezuela’nın iç işlerine karışma girişimidir.” dedi.

Peskov, başkent Moskova’da yaptığı açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen ABD yönetiminin Venezuela'ya yaptırım kararı almasını değerlendirdi.

"Venezuela'nın iç işlrine karışma girişimi"

Washington’un sıklıkla ekonomik kısıtlamalara başvurduğuna işaret eden Peskov, “Bunun doğru olmadığını düşünüyoruz. Bu tür adımları adil olmayan rekabetin bir manifestosu olarak görüyoruz. Söz konusu yaptırım yasa dışı olmakla birlikte, Venezuela’nın iç işlerine karışma girişimidir.” diye konuştu.

"Tüm mekanizmaları kullanacağız"

ABD’nin Venezuela’ya yönelik yaptırımları nedeniyle Rusya’nın atabileceği adımları anlatan Peskov, “Elbette uluslararası hukuk çerçevesinde çıkarlarımızı koruyacağız. Gerekli tüm mekanizmaları kullanacağız.” dedi.

Venezuela’ya yönelik askeri müdahale ihtimallerini ise “kabul edilemez” olarak niteleyen Peskov, “Bunu ima eden söylemler Venezuela’daki mevcut durumu daha iyi bir hale getirmiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 14:04
  1. Rusya
  2. Venezuela
  3. ABD

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