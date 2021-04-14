Rusya'dan ABD ve NATO'ya rest! Savaş kapıya dayandı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 2 Rus askeri birliği ile 3 hava indirme birliğinin ülkesinin batıdaki sınırlarına konuşlandırıldığını bildirdi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya'nın Severomorsk kentinde yetkililerle yaptığı toplantıda, ABD ve NATO'nun askeri eylemleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD ve NATO'nun Rusya'ya karşı tehdit içeren askeri eylemlerde bulunduğunu belirten Şoygu, "Amerikan askeri birlikleri, Kuzey Amerika'daki bölgelerden Atlantik üzerinden Avrupa'ya sevk ediliyor. Askeri birliklerin Avrupa'da Rusya sınırlarına doğru hareketliliği devam ediyor. Birliklerin büyük kısmı Karadeniz ve Baltık bölgesinde bulunuyor" dedi.

Şoygu, ABD ve NATO'ya ait 40 bin asker ve 15 bin askeri teçhizatın Rusya sınırlarına yakın bölgelerde konuşlandırılmasının beklendiğini kaydetti.

"Rusya, ABD ve NATO'nun tehditlerine karşı önlemler aldı"

ABD'nin Rusya sınırlarında keşif çalışmalarını ve Arktika'da askeri kapasitesini artırdığına da dikkati çeken Şoygu, Rusya'nın buna karşı gerekli önlemler aldığını belirtti.

Şoygu, "Kış dönemindeki eğitim ve denetim organizasyonları çerçevesinde Batı ve Güney askeri bölgelerindeki birliklerin savaşa hazırlık durumuna ilişkin ani denetimler yapıldı. Üç hafta içinde 2 askeri birlik ve 3 hava indirme birliği, askeri eğitimlerin yapıldığı Rusya'nın batı sınırlarına başarıyla konuşlandırıldı" ifadesini kullandı.

Söz konusu birliklerin tatbikatlarda yer aldığı ve savaşa hazır olduğunu vurgulayan Şoygu, Rus Kuzey Filosu'nun, Arktika'daki tehditlere karşı koyma kapasitesinin artırılması yönünde çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Şoygu, Rus ordusundaki tüm denetim organizasyonlarını iki hafta içinde sonlandırmayı planladıklarını ifade etti.

Rusya'da askeri güçlerin savaşa hazırlık durumuna ilişkin denetimler

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, 6 Nisan'da Rus askeri güçlerinin savaşa hazırlık durumuna ilişkin denetimlere başladıklarını ve ülkenin çeşitli bölgelerinde poligonlarda taktik tatbikatların yapılacağını duyurmuştu.

Söz konusu eğitim planı kapsamında, nisanda 4 bin 48 askeri tatbikatın yapılacağı belirtilmişti.

Rusya'nın Hazar Denizi'ndeki filoya ait 15 savaş gemisini Rus askeri güçlerinin denetimleri çerçevesinde Karadeniz'e gönderdiği bildirilmişti.

Askerler sınıra sevk ediliyor

Trenler vagon vagon tank, zırhlı araç ve asker taşıyor, görüntüler bütün dünya tarafından izleniyor. Silah ve patlama seslerinin kesilmediği bölgeden ilk fotoğraflar geldi.

Ukrayna ordusu, silah ve patlama seslerinin kesilmediği çatışma hattında yalnızca üç günde Rus yanlısı ayrılıkçıların 1424 kez ateşkes ihlali gerçekleştirdiğini açıkladı.

Ülkesinin NATO'ya üye olmasını isteyen Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ise, 2021 başından bu yana Donetsk bölgesinde 24 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.



Reuters haber ajansı dünyanın gözünü çevirdiği sıcak noktada elleri tetikte bekleyen askerlerin fotoğraflarını geçti, bir savaşın tetiklenmesinden ciddi şekilde endişe duyuluyor.

Zelenskiy'e göre, doğu sınırında Rusya'yı durdurmanın tek yolu Ukrayna'nın NATO'ya katılması. Ukrayna lideri, hafta içinde NATO Genel Sektereri Jens Stoltenberg ile de görüştü.

Uyarı olmadan 'vur emri'

Ukrayna medyasına göre, Kiev yönetimi de sınır hattında alarm durumunda. Ukrayna ordusu tüm Azak sahili boyunca 12 millik bölgeye deniz seviyesinde veya altında izinsiz giren herkese uyarı yapmadan ateş açmasına izin verecek.

Krizin patlak verdiği günden bu yana Ukrayna'yı destekleyen açıklamalar yapan ABD ise, Kiev'in uluslararası ittifaka dahil edilip edilmemesi kararının NATO'ya ait olduğunu söylüyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Ukrayna'ya güçlü desteklerimizi her zaman iletiyoruz. Onlara karşı bir tehdidi geri püskürtmek için de çabalıyoruz ancak Ukrayna'nın ittifaka katılması kararı NATO'nun vereceği bir karardır" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü John Kirby ise, Pentagon'un Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliği yakından izlediğini belirterek Rusya'dan niyetini açıkça ortaya koymasını talep etti.

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"Şah ve Mat: Kutup'ta hipersonik test"

Rus medyasında Ukrayna'nın saldırganlığına ilişkin haberler göze çarpıyor ancak en dikkat çekici haber İzvestia gazetesinde 'Şah ve Mat: Kutup'ta hipersonik test' başlığıyla verildi.

Habere göre, Rus ordusu Kuzey Kutbu'nda ilk kez hipersonik bir silah test etti. MiG-31 jetinin yaklaşık 20 bin metreden ateşlediği hipersonik füze, yerdeki hedefini yok etti.

Rus donanması ayrıca Japon Denizi'nde ilk kez denizden havaya Kalibr füzesi test etti. Marshal Shaposhnikov fırkateyninden fırlatılan uzun menzilli füze, doğrudan ABD'ye mesaj niteliğinde.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Salı günü yaptığı açıklamada, orduda planlı bir 'savaşa hazırlık' teftişinin başladığını bildirmişti. Şoygu, Ukrayna sınırına yapılan yığınağa ise değinmedi.

S-400 ve S-300'ler Kırım'da

Ukrayna ordusunun Donbas'taki Rus yanlısı ayrılıkçılara saldırılar düzenlediğini ileri süren Rus medyası, ilk kez S-400 füze savunma sisteminin Kırım'a transfer edildiğini doğruladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'na yakınlığıyla bilinen avia.pro internet sitesi, Rus ordusunun acil bir şekilde S-400'ün yanı sıra S-300'leri de işgal altında tutulan Kırım'a gönderdiğini yazdı. Rus ordusunun resmi televizyonu Zvezda ise, Hazar Denizi'ne yakın bir konumdaki Ashuluk eğitim sahasında S-400'lerin savaş uçaklarına karşı test edildiğini fotoğraflarla duyurdu.

'Putin yeni bir Normandiya'ya hazırlanıyor'

Rus askeri uzman Pavel Felgenhauer, sınırda muharip güçlerin yanı sıra küçük çaplı hava indirme birliklerinin de bulunduğunu söylüyor. Felgenhauer göre, Rusya Odessa ve Mykolaiv'i işgal için Normandiya benzeri bir çıkartma yapabilir.

Rus nüfus ve Rusya yanlılarının ağırlıkta olduğu Donbass bölgesinde (Donetsk ve Lugansk) tek taraflı bağımsızlık ilan edilmesinin ardından, Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna ordusu arasında çatışmalar 2014'ten bu yana devam ediyor.

Donetsk'e bağlı Şumi kasabasında 26 Mart'ta keskin nişancıların açtığı ateş sonucu dört Ukrayna askeri hayatını kaybetti, iki asker yaralandı. Bunun üzerine Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, uluslararası topluma Rusya'yı 'şiddetle kınama' çağrısı yaptı.



Rusya'nın 'geniş çaplı' bir provokasyona hazırlandığını vurgulayan Ukrayna istihbaratına göre, Moskova Rus yanlısı ayrılıkçıların saldırılarına Ukrayna'nın askeri karşılık vermesini istiyor.

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Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ise, Rusya'nın askeri yığınağını bir 'kas gösterisi' olarak tanımlayıp, Moskova'nın bu yolla ateşkes müzakereleri sürecinde baskı oluşturmak istediğini dile getiriyor.

Rusya açık açık 'yıkım' dedi

Rusya'dan gelen açıklamalar ise, açık açık Ukrayna'yı tehdit üzerine kurulu. Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, 'Ukrayna'nın provokatif eylemlerde bulunmasının ülkede iç savaşa yol açabileceği'ni söyledi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Putin kısa süre önce söylemişti ancak bu sözler bugün de geçerli; Donbas'ta yeni savaş başlatmaya çalışanlar Ukrayna'yı yıkıma uğratır" dedi.

ABD'den Ukrayna'ya peş peşe telefonlar

Bölgede tansiyonun yükselmesi üzerine Washington'dan arka arkaya Ukrayna'ya destek açıklaması geldi. ABD lideri Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i aradı.

Rusya'nın Donbas ve Kırım'daki 'saldırganlığı' karşısında ABD'nin Ukrayna'ya 'sarsılmaz desteğinin' süreceğini belirten Biden'a, Zelenskiy Twitter mesajıyla teşekkür etti. "Demokrasilerimizin korunması söz konusu olduğunda omuz omuza duruyoruz. Amerikan ortaklığı Ukraynalılar için çok önemli."

Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin Ukraynalı mevkidaşlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby ise, "Gerilimin ve ateşkes ihlallerinin artmasının yanı sıra, bölgesel gerginliğe ilişkin de NATO müttefiklerimizle görüşüyoruz" dedi.

NATO, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri varlığını güçlendirmesinden endişe duyulduğunu belirtti. Bir NATO yetkilisi, Moskova'nın barış görüşmelerinin altını oyduğunu ve Temmuz 2020'de varılan ateşkesi ihlal ettiğini dile getirdi.

Rusya'nın 2014'te Kırım'e el koymasıyla Soğuk Savaş'tan bu yana Batılı ülkeler ve Moskova arasındaki en büyük kriz patlak verdi. ABD ve AB, Kırım'ı Rus toprağı olarak tanımayı reddediyor.