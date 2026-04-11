  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Rusya'dan ABD ve İran'a müzakere çağrısı! Kritik bir uyarıda bulundular
Dünya

Rusya'dan ABD ve İran'a müzakere çağrısı! Kritik bir uyarıda bulundular

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Rusya'dan ABD ve İran'a müzakere çağrısı! Kritik bir uyarıda bulundular

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ile İran arasında Pakistan’da yapılması planlanan görüşmeler öncesinde taraflara dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Moskova, müzakere sürecini baltalayabilecek her türlü adımdan kaçınılmasını isterken, bölgedeki çatışmanın tamamen sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Rusya, Orta Doğu’daki gerilim sürerken ABD ile İran arasında planlanan temaslara ilişkin dikkat çekici bir açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmede, Pakistan’da yapılması öngörülen görüşmelerin önemli bir fırsat olduğu belirtilerek, tarafların bu sürece zarar verecek tutumlardan uzak durması istendi.

Açıklama, bölgede askeri tansiyonun yüksek seyrettiği bir dönemde geldiği için ayrıca dikkat çekti. Moskova, diplomatik kapının açık tutulmasının mevcut şartlarda en kritik unsur olduğunu ortaya koydu.

Bakanlıktan, Orta Doğu'daki duruma ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

ABD ile İran arasında Pakistan'da müzakerelerin planlandığını anımsatılan açıklamada, birçok ülkenin bu süreci desteklediği ve görüşmelerin başarıyla sonuçlanmasını umut ettiğini belirtildi.

Açıklamada, "Bugün, Basra Körfezi'ndeki karmaşık durumun çözülmesi ihtimali var. Ancak barışa doğru ilerlemeyi engelleyen, bu yolda isteyerek veya istemeyerek engeller çıkaran güçler var. En önemli hedeflerden biri, bölgedeki yıkıcı çatışmanın temel nedenlerinin ortadan kaldırılması, yani ABD ve İsrail tarafından başlatılan savaşın tamamen sonlandırılması." ifadeleri yer aldı.

Lübnan'a yönelik saldırıların durdurulması gerektiği vurgulanan açıklamada, Rusya'nın bölge ülkeleri arasındaki anlaşmazlıkların siyasi ve diplomatik yollarla çözümünden yana olduğu, bu konuda ortaklarla temasları sürdürmeye hazır olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Pakistan'da yapılması planlanan müzakerelere katılacak tüm tarafları sorumlu yaklaşım sergilemeye ve bu fırsatı baltalayacak her türlü eylemden kaçınmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Özkan Yalım'ın oteliyle ilgili mide bulandıran ayrıntı
1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23