Rusya'dan ABD ve İran'a müzakere çağrısı! Kritik bir uyarıda bulundular

Rusya, Orta Doğu’daki gerilim sürerken ABD ile İran arasında planlanan temaslara ilişkin dikkat çekici bir açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmede, Pakistan’da yapılması öngörülen görüşmelerin önemli bir fırsat olduğu belirtilerek, tarafların bu sürece zarar verecek tutumlardan uzak durması istendi.

Açıklama, bölgede askeri tansiyonun yüksek seyrettiği bir dönemde geldiği için ayrıca dikkat çekti. Moskova, diplomatik kapının açık tutulmasının mevcut şartlarda en kritik unsur olduğunu ortaya koydu.

Bakanlıktan, Orta Doğu'daki duruma ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

ABD ile İran arasında Pakistan'da müzakerelerin planlandığını anımsatılan açıklamada, birçok ülkenin bu süreci desteklediği ve görüşmelerin başarıyla sonuçlanmasını umut ettiğini belirtildi.

Açıklamada, "Bugün, Basra Körfezi'ndeki karmaşık durumun çözülmesi ihtimali var. Ancak barışa doğru ilerlemeyi engelleyen, bu yolda isteyerek veya istemeyerek engeller çıkaran güçler var. En önemli hedeflerden biri, bölgedeki yıkıcı çatışmanın temel nedenlerinin ortadan kaldırılması, yani ABD ve İsrail tarafından başlatılan savaşın tamamen sonlandırılması." ifadeleri yer aldı.

Lübnan'a yönelik saldırıların durdurulması gerektiği vurgulanan açıklamada, Rusya'nın bölge ülkeleri arasındaki anlaşmazlıkların siyasi ve diplomatik yollarla çözümünden yana olduğu, bu konuda ortaklarla temasları sürdürmeye hazır olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Pakistan'da yapılması planlanan müzakerelere katılacak tüm tarafları sorumlu yaklaşım sergilemeye ve bu fırsatı baltalayacak her türlü eylemden kaçınmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.