Rusya'dan ABD ve Batı'ya 'nükleer çatışma' uyarısı!
Rusya, ABD ve Batı'nın, Rusya-Ukrayna savaşını tırmandırmaya yönelik girişimlerinin, nükleer güçler arasında doğrudan askeri çatışma riski oluşturduğu konusunda uyarıda bulundu.
Rusya, ABD ve Batı'nın, Rusya-Ukrayna savaşını tırmandırmaya yönelik girişimlerinin, nükleer güçler arasında doğrudan askeri çatışma riski oluşturduğu konusunda uyarıda bulundu.
Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen uluslararası savunma diyaloğu Şiangşan Forumu'nda açıklamalarda bulunan Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ABD ve Batılı müttefiklerinin NATO'nun Doğu'ya genişlemesi yoluyla Rusya'yı tehdit ettiğini belirterek, "Batı'nın Rusya ile gerilimi sürekli tırmandırmaya yönelik çizgisi, nükleer güçler arasında doğrudan askeri çatışma tehdidi taşıyor. Bu katastrofik sonuçlara yol açabilir." dedi.
Şoygu, ABD'yi "kendi küresel hâkimiyetini sürdürmek için jeopolitik gerilimleri kışkırtmakla" suçladı.
ABD'nin yıllardır, silahlanmanın kontrolü dâhil uluslararası güvenliğin ve stratejik istikrarın temelini oluşturan sistemleri bilinçli olarak yok ettiğini kaydeden Şoygu, NATO'nun son dönemde etkisini Asya-Pasifik bölgesine genişletmeye çalıştığını ifade etti. (İLKHA)
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