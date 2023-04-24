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Dünya Rusya'dan ABD açıklaması: Affetmeyeceğiz
Dünya

Rusya'dan ABD açıklaması: Affetmeyeceğiz

Yeniakit Publisher
2023-04-24 00:30:00 -
Rusya'dan ABD açıklaması: Affetmeyeceğiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, New York’ta gerçekleşecek BM Güvenlik Konseyi toplantıları için kendisiyle beraber bu kente gidecek Rus gazetecilere ABD’nin vize vermemiş olmasını unutmayacaklarını ve affetmeyeceklerini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Birleşmiş Milletler toplantıları için New York’a uçmadan önce yaptığı açıklamalarda, kendisiyle beraber New York’a gitmesi gereken Rus gazetecilere ABD’nin vize vermemiş olmasını eleştirdi.

“Amerikan meslektaşlarımızın böyle şeyler yapmalarıyla ünlü olduklarını biliyorum, fakat çirkin davranışları konusunda gözler bu kadar üstlerindeyken bu sefer farklı davranacaklarını düşünmüştüm” diyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kendini ‘en güçlü, en akıllı, en özgürlükçü, en adil’ olarak tanımlayan bu ülke, korkup aptalca bir şey yaptı ve ifade özgürlüğünü korumak ve bilgiye ulaşım hakkı gibi önem verdiğini söylediği değerlere esasında nasıl baktığını göstermiş oldu.”

Rusya Dışişleri Bakanı, “En önemlisi de sizi temin ederim ki bunu unutmayacağız ve affetmeyeceğiz” diye ekledi.

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