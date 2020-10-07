  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya’daki patlamada yeni gelişme
Dünya

Rusya’daki patlamada yeni gelişme

Rusya'nın Ryazan bölgesinde orduya ait mühimmat deposunda meydana gelen büyük patlamaya ait yeni bilgiler geldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 20:01:00 -

Azerbaycan-Ermenistan gerilimi devam ederken Rusya’dan Ermenistan’a karşı olumsuz açıklama gelmişti. Dünya basını Ermenistan açıklamasına odaklanırken Rusya’da bir anda gelen patlama soru işareti bıraktı. Patlamaya ilişkin yeni bilgiler geldi.

Rusya'nın Ryazan bölgesindeki Shelemishevo kasabasında orduya ait depodaki mühimmatlar art arda patlarken; bölgeye çok sayıda kurtarma aracı ve ambulans sevk edildi. Rusya Savunma Bakanlığına bağlı ekipler de bölgede kurtarma ve yangın söndürme çalışmalarına katılırken; itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Çevredeki 10 kasaba boşaltıldı

Bölge Valiliği tarafından yapılan açıklamada; patlamadan sonra bölgedeki yerleşim alanlarında maddi hasarlar oluştuğu, şu ana kadar can kaybı olmadığı aktarıldı. Bölgede 10 kasabanın bulunduğu ve kasabalarda yaşayanların tahliye araçlarıyla güvenli bölgelere taşındığı ifade edildi.

Depoda patlamaların halen devam ettiği ifade edilirken; yangının söndürülmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Ermenistan açıklaması sonrasında haber geldi! Rusya’da patlama
Ermenistan açıklaması sonrasında haber geldi! Rusya’da patlama

Dünya

Ermenistan açıklaması sonrasında haber geldi! Rusya’da patlama

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ummanlı El Murakib el Şer'i'nin Türkiye sözleri olay oldu! Kahrından ölüyorlar
Dünya

Ummanlı El Murakib el Şer'i'nin Türkiye sözleri olay oldu! Kahrından ölüyorlar

Ummanlı yazar El Murakib el Şer'i, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuveyt ve Katar ziyaretine ilişkin çarpıcı bir paylaşım yaptı.
Önemli haberi üst düzey yetkili verdi! 'Yeni savunma füzesini Türkiye'ye teslim ettik'
Dünya

Önemli haberi üst düzey yetkili verdi! 'Yeni savunma füzesini Türkiye'ye teslim ettik'

Ukrayna devletinin savunma sanayii ihracatından sorumlu ajansı UkrSpetsExport ‘un CEO’su Vadym Nozdrya, S-125 Hava Savunma Füze sistemini Tü..
Rusya'dan Ermenistan'ı bitiren açıklama!
Gündem

Rusya'dan Ermenistan'ı bitiren açıklama!

Ermenistan'a en büyük darbe yardımına koşmasını beklediği Rusya'dan geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgü..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay