Rusya’daki patlamada yeni gelişme

Azerbaycan-Ermenistan gerilimi devam ederken Rusya’dan Ermenistan’a karşı olumsuz açıklama gelmişti. Dünya basını Ermenistan açıklamasına odaklanırken Rusya’da bir anda gelen patlama soru işareti bıraktı. Patlamaya ilişkin yeni bilgiler geldi.

Rusya'nın Ryazan bölgesindeki Shelemishevo kasabasında orduya ait depodaki mühimmatlar art arda patlarken; bölgeye çok sayıda kurtarma aracı ve ambulans sevk edildi. Rusya Savunma Bakanlığına bağlı ekipler de bölgede kurtarma ve yangın söndürme çalışmalarına katılırken; itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Çevredeki 10 kasaba boşaltıldı

Bölge Valiliği tarafından yapılan açıklamada; patlamadan sonra bölgedeki yerleşim alanlarında maddi hasarlar oluştuğu, şu ana kadar can kaybı olmadığı aktarıldı. Bölgede 10 kasabanın bulunduğu ve kasabalarda yaşayanların tahliye araçlarıyla güvenli bölgelere taşındığı ifade edildi.

Depoda patlamaların halen devam ettiği ifade edilirken; yangının söndürülmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.