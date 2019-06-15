Rusya'daki ankette dikkat çeken Türkiye detayı

Rusya halkının dost ve düşman olarak gördüğü ülkeler hangileri? Levada Center bu konuda anketini tekrarladı. Araştırmaya göre, Rusya vatandaşları ülkelerinin en yakın dostları olarak Belarus, Çin ve Kazakistan'ı görüyor.

Düşman ülkelerin başında ABD ve Ukrayna var

"Düşman" ülkeler listesinin başında ABD, Ukrayna ve İngiltere var. Türkiye ise anketteki seçenekler arasında yer almadı.

Araştırmayı yürüten uzmanlar, ABD ve Ukrayna'yı düşman olarak gören Rusya vatandaşlarının sayısının düşüşte olduğuna dikkat çekiyor.

Dostluk sırasında Belarus ilk sırada

Ankete göre, "Belarus Rusya'nın dostu" diyen Rusya vatandaşlarının oranı son bir yılda yüzde 49'dan yüzde 62'ye yükseldi. Çin'i dost görenlerin oranı da 2 puan artarak yüzde 42'ye çıktı.

Rusya vatandaşlarının yüzde 38'i Kazakistan'ın, yüzde 22'si Ermenistan'ın, yüzde 16'sı Azerbaycan'ın Rusya'nın dostu olduklarını düşünüyor.

ABD'yi düşman olarak görenlerin oranı son bir yılda yüzde 78'den 67'ye inerken, "Ukrayna düşman" diyenlerin oranı da yüzde 9 gerileyerek yüzde 40'a düştü.

İlgiltere, Letonya ve Litvanya da Rusya halkına göre ülkelerinin başlıca "düşmanları".

Rusların, uçak krizinde Türkiye'ye olan bakışı değişmişti

Rus savaş uçağının Türkiye tarafından düşürülmesinden sonra, Levada Center tarafından, 2016 yılında ülke çapında yapılan ankete göre; Türkiye'yi “düşmanülke” sayan Rusya vatandaşlarının oranında rekor artış olmuştu. Ülkede her üç kişiden birinin gözünde Türkiye “düşman" ülke olarak yer almıştı.

Oysa 2015'te, Rus savaş uçağı düşürülmeden yapılan bir ankette Türkiye'yi düşman sayanların oranı yüzde 1'di.