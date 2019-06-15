0553 313 94 23

Rusya'daki ankette dikkat çeken Türkiye detayı

Levada Center’ın son yaptığı anketine göre, Rusya vatandaşları ülkelerinin en yakın dostları olarak Belarus, Çin ve Kazakistan'ı görüyor. 'Düşman' ülkeler listesinin başında ABD, Ukrayna ve İngiltere var. Türkiye ise anketteki seçenekler arasında yer almadı. 

15 Haziran 2019 Cumartesi 14:24
Rusya'daki ankette dikkat çeken Türkiye detayı

Rusya halkının dost ve düşman olarak gördüğü ülkeler hangileri? Levada Center bu konuda anketini tekrarladı. Araştırmaya göre, Rusya vatandaşları ülkelerinin en yakın dostları olarak Belarus, Çin ve Kazakistan'ı görüyor.

Düşman ülkelerin başında ABD ve Ukrayna var

"Düşman" ülkeler listesinin başında ABD, Ukrayna ve İngiltere var. Türkiye ise anketteki seçenekler arasında yer almadı.

Araştırmayı yürüten uzmanlar, ABD ve Ukrayna'yı düşman olarak gören Rusya vatandaşlarının sayısının düşüşte olduğuna dikkat çekiyor.

Dostluk sırasında Belarus ilk sırada

Ankete göre, "Belarus Rusya'nın dostu" diyen Rusya vatandaşlarının oranı son bir yılda yüzde 49'dan yüzde 62'ye yükseldi. Çin'i dost görenlerin oranı da 2 puan artarak yüzde 42'ye çıktı.

Rusya vatandaşlarının yüzde 38'i Kazakistan'ın, yüzde 22'si Ermenistan'ın, yüzde 16'sı Azerbaycan'ın Rusya'nın dostu olduklarını düşünüyor.

ABD'yi düşman olarak görenlerin oranı son bir yılda yüzde 78'den 67'ye inerken, "Ukrayna düşman" diyenlerin oranı da yüzde 9 gerileyerek yüzde 40'a düştü.

İlgiltere, Letonya ve Litvanya da Rusya halkına göre ülkelerinin başlıca "düşmanları".

Rusların, uçak krizinde Türkiye'ye olan bakışı değişmişti

Rus savaş uçağının Türkiye tarafından düşürülmesinden sonra, Levada Center tarafından, 2016 yılında ülke çapında yapılan ankete göre; Türkiye'yi “düşmanülke” sayan Rusya vatandaşlarının oranında rekor artış olmuştu. Ülkede her üç kişiden birinin gözünde Türkiye “düşman" ülke olarak yer almıştı.

Oysa 2015'te, Rus savaş uçağı düşürülmeden yapılan bir ankette Türkiye'yi düşman sayanların oranı yüzde 1'di.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 14:24
  1. ruslar
  2. dost
  3. düşman
  4. levada center
  5. anket
  6. abd
  7. türkiye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Filenin Efeleri, grubun son maçında Letonya’ya konuk olacak
    1. Filenin Efeleri, grubun son maçında..
    2. Kapadokya’nın tarihi bu konakta..
    3. Minik Alperen’in babasına en güzel..
    4. Pençe Harekatı'nda 49 terörist etkisiz..
    5. Artem Kravets’in tatil keyfi
    6. Bitigen Kayseri’nin gururu oldu
    7. Talasgücü Belediyespor kupasına kavuştu
    8. Tavşanlı’da Robot Yarışması
    9. Milli Savunma Bakanlığı: "Irak’ın..
    10. 6. kez başkan seçildi
    11. Bunlara sözüm söz..! Gördüğüm yerde,..
    12. Siyam ikizlerinin YKS heyecanı
    13. Rusya'daki ankette dikkat çeken..
    14. Bilecik Halk Eğitim Merkezi’nden yıl..
    15. Makaralı Yay Erkek Takımı, dünya..
    16. Batman’da Jandarma Teşkilatının 180...
    17. 75 yaşında üniversite sınavına girdi
    18. Sakaryalı çocuklara karne hediyesi..
    19. S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya..
    20. Zeytin çekirdeği yutunca bakın..
    21. Şehit jandarma er tatlı mezarı başında..
    22. Şile’de denize giren üç kişiden..
    23. Kadınlar tam altın için yarıştı
    24. Bebek ve çocuklarda fıtık için hangi..
    25. Ekrem İmamoğlu, Çerkes vatandaşlarla..
    26. Down sendromlu Sevcan’ın düğün hayali..
    27. Hakkari’de sahipli hayvanlara kuduz..
    28. Numan Kurtulmuş'tan İmamoğlu'na..
    29. Sporla sağlıklarına kavuşuyorlar
    30. Şuhut’ta, sebze pazarında dilenci..
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Uğur Dündar “Garson” üzerinden patronunu yaladı! Ünlü lokantanın garsonundan şok sözler!
    Uğur Dündar “Garson” üzerinden patronunu yaladı! Ünlü lokantanın garsonundan şok sözler!
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    Şamil Tayyar'dan olay sözler: Hızla irtifa kaybediyor
    Şamil Tayyar'dan olay sözler: Hızla irtifa kaybediyor

    Günün Karikatürü

    15 Haziran 2019
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu