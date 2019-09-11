0553 313 94 23

"Rusya'da yatırım iklimi zehirlendi"

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev:- "Rusya’da yatırım iklimi, yaptırımlar nedeniyle yabancı yatırımlar açısından zehirlenmiş durumda” - "Rus ekonomisi arzu edilen düzeyde büyümüyor"

11 Eylül 2019 Çarşamba 15:19
"Rusya'da yatırım iklimi zehirlendi"

MOSKOVA (AA) – Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Rus ekonomisinin arzu edilen düzeyde büyümediğini belirterek, “Rusya’da yatırım iklimi, yaptırımlar nedeniyle yabancı yatırımlar açısından zehirlenmiş durumda.” dedi.

Medvedev, Rus devlet kanalı Rossiya 24’te yayınlanan Diyalog programında Rus ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları nedeniyle küresel ekonomik büyümenin yavaşladığına işaret eden Medvedev, “Bizim için hassas bir konu olan enerji talebi de düşüyor. Bu nedenle ekonomideki büyüme tahminlerimizi de tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor.” diye konuştu.

Rus ekonomisine yönelik yaptırımların ise devam ettiğini anımsatan Medvedev, “Rus ekonomisi arzu edilen düzeyde büyümüyor. Rusya’da yatırım iklimi, yaptırımlar nedeniyle yabancı yatırımlar açısından zehirlenmiş durumda.” dedi.

Rusya’daki zorlu mevzuat ve engelleri özel sektör temsilcileriyle sürekli görüştüklerini anlatan Medvedev, “Yaptırımlar özellikle Rusya’daki bankacılık sektöründe sermaye ve mali akışlara yansıyor. Bu konular devamlı gündemimizde.” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 15:19
  1. enerji
  2. Medvedev
  3. Rusya
  4. yatırım

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ünal Aysal’a icra şoku
    1. Ünal Aysal’a icra şoku
    2. Kaymakam ve başkandan iş birliği..
    3. DAKA İran masasından yeni yayın: şehir..
    4. Tohum desteği 2019 ne zaman ödenecek?..
    5. GAP idaresi ile belediye arasında yeni..
    6. ’Denizler Yaşam Dolsun’ projesiyle..
    7. İklim değişikliğiyle mücadelede örnek..
    8. Filistin'in Ankara Büyükelçisi'nden..
    9. Bulancak İskelesi’nde intihar
    10. İhvan liderlerine "Hamas adına..
    11. AK Parti konvoyunda kaza: 2..
    12. Çin'den Filipinler'e şartlı ortaklık..
    13. Türkiye'den Netanyahu'nun seçim..
    14. Trafodaki yanma paniğe neden oldu
    15. ‘Evlilik’ kurumu kuşatma altında!..
    16. Malezya'da Türk savunma sanayisi..
    17. Başkan Doğan Denizli Basket’i..
    18. Türk ve ABD’li komutanlar Suriye..
    19. Erdoğan konuştu! İmamoğlu'nun rengi attı
    20. Diyarbakır’da iş yerine silahlı..
    21. Rusya ve Çin'den ABD'ye 'dolar' darbesi
    22. Adana'da korkutan yangın! İki sınıf..
    23. Mülteci çocuklara yönelik ‘Sıfır Atık..
    24. TCMB döviz kurları
    25. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    26. Kartal'da market soygunu!
    27. Masaj salonu derneğine fuhuş operasyonu
    28. Yozgatlılar Federasyonu’ndan Başkan..
    29. Mısır’da Müslüman Kardeşler’in 11..
    30. ABD'li komutanlar Akçakale'de
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...