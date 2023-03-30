Rusya'da Türkiye markası Rusya pazarına girdi! Türkiye'ye duyuruldu: Ruslardan Türk şirketlerine talep yağıyor

Yılbaşından bu yana beş Türk markası Rusya pazarına girdi.

Konuyla ilgili haber Rus Vedomosti gazetesinde yer aldı.

Vedomosti, NF Group'a atıfta bulunarak, özellikle Club, NetWork, AC&Co, Loft ve Madame Coco gibi markaların mağazalar açtığını yazdı. Habere göre, 2023'ün ilk çeyreğinde Rusya pazarına Türkiye'den beş yeni marka girerken, geçen yılın aynı döneminde Rusya pazarına sadece bir marka girmişti.

Gazeteye göre, Moskova'nın büyük alışveriş merkezlerindeki -Aviapark, Metropolis ve Afimall City- ilk mağazalar, perakendeci Beymen'e ait olan Club giyim zinciri tarafından açıldı.

Haberde, "Aynı alışveriş merkezlerinde Türk Boyner Holding'e ait NetWork mağazaları da açıldı. Bir erkek giyim mağazası AC&Co da Afimall City'de açıldı. Ve ünlü Colin's markasının sahibi Eroğlu Holding, Rusya'daki ilk Loft mağazasını açtı ve bu yıl 16 mağaza daha açma sözü verdi." denildi.

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Moda perakendecilerinin yanı sıra, ülkedeki perakende satış mağazaları da ev eşyaları segmentindeki şirketler tarafından açılıyor. dikgazete'nin aktardığı haberde: Özellikle, kendi ev tekstili ve iç eşya üretimine sahip Madame Coco mağazası, Mega Khimki kompleksinde göründü.

4 TÜRK MARKASI DAHA GELİYOR

NF Group perakende gayrimenkul dairesi Başkanı Yevgeniya Hakberdiyeva, 2023'ün sonuna kadar dört Türk markasının daha Rusya pazarına gireceğini söyledi.

Infoline Analytics CEO'su Mihail Burmistrov da, Türk ve Asyalı markaların yerel pazara önce Ozon ve Wildberry gibi çevrimiçi platformlar aracılığıyla girmeye çalıştığına işaret ederek, "Çünkü Rusya'da çevrimdışı satış noktaları açmak kolay değil ve bu pahalı olmakta" dedi.

Uzmana göre, ayrıca, bu tür markalar çok markalı mağazalar aracılığıyla pazara girebiliyor, bu nedenle çok katlı mağaza formatı geçen yılın sonundan beri aktif olarak gelişiyor.