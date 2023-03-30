  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

MGK'da ABD'ye gönderme: Asıl niyetleri anlaşıldı

Türkiye'de o şirket duyurdu! Borsaya açılacak, altın üretecek resmen açıkladı: Altın, gümüş ve bakırı ihraç...

MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! PKK'dan kaçan 2 terörist teslim oldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından açıklama: Haberler doğru değil

Merak ediliyordu! Togg'u şarj etme ücreti resmen belli oldu

Teknoloji devi Instagram'dan "Ortak Koleksiyon" geliyor: Hepsi bir arada işe yaracak! Etkisi çok büyük olacak!

YSK'dan Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve İnce kararı

Türkiye devini satın alacağı iddia ediliyordu! Roman Abramovich'in el altından 117 milyon euro verdiği ortaya çıktı

KIZILELMA için heyecanlandıran gelişme! Selçuk Bayraktar tarih verdi

Vatandaşın Togg mutluluğu: Sünnet aracı yapacağız
Ekonomi Rusya'da Türkiye markası Rusya pazarına girdi! Türkiye'ye duyuruldu: Ruslardan Türk şirketlerine talep yağıyor
Ekonomi

Rusya'da Türkiye markası Rusya pazarına girdi! Türkiye'ye duyuruldu: Ruslardan Türk şirketlerine talep yağıyor

Yeniakit Publisher
2023-03-30 22:04:00 - 2023-03-30 22:10:28
Rusya'da Türkiye markası Rusya pazarına girdi! Türkiye'ye duyuruldu: Ruslardan Türk şirketlerine talep yağıyor

5 Türk markası Rusya pazarına girdi, 4 marka daha geliyor. Yılbaşından bu yana 5 Türk markasının Rusya pazarına girdiği, 4 Türk markasının daha pazara gireceği kaydedildi. Rus isim Rusya'nın Türkiye şirketlerine yoğun ilgi gösterdiğini duyurdu.

Yılbaşından bu yana beş Türk markası Rusya pazarına girdi.

Konuyla ilgili haber Rus Vedomosti gazetesinde yer aldı.

Vedomosti, NF Group'a atıfta bulunarak, özellikle Club, NetWork, AC&Co, Loft ve Madame Coco gibi markaların mağazalar açtığını yazdı. Habere göre, 2023'ün ilk çeyreğinde Rusya pazarına Türkiye'den beş yeni marka girerken, geçen yılın aynı döneminde Rusya pazarına sadece bir marka girmişti.

Gazeteye göre, Moskova'nın büyük alışveriş merkezlerindeki -Aviapark, Metropolis ve Afimall City- ilk mağazalar, perakendeci Beymen'e ait olan Club giyim zinciri tarafından açıldı.

Haberde, "Aynı alışveriş merkezlerinde Türk Boyner Holding'e ait NetWork mağazaları da açıldı. Bir erkek giyim mağazası AC&Co da Afimall City'de açıldı. Ve ünlü Colin's markasının sahibi Eroğlu Holding, Rusya'daki ilk Loft mağazasını açtı ve bu yıl 16 mağaza daha açma sözü verdi." denildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Moda perakendecilerinin yanı sıra, ülkedeki perakende satış mağazaları da ev eşyaları segmentindeki şirketler tarafından açılıyor. dikgazete'nin aktardığı haberde: Özellikle, kendi ev tekstili ve iç eşya üretimine sahip Madame Coco mağazası, Mega Khimki kompleksinde göründü.

4 TÜRK MARKASI DAHA GELİYOR

NF Group perakende gayrimenkul dairesi Başkanı Yevgeniya Hakberdiyeva, 2023'ün sonuna kadar dört Türk markasının daha Rusya pazarına gireceğini söyledi.

Infoline Analytics CEO'su Mihail Burmistrov da, Türk ve Asyalı markaların yerel pazara önce Ozon ve Wildberry gibi çevrimiçi platformlar aracılığıyla girmeye çalıştığına işaret ederek, "Çünkü Rusya'da çevrimdışı satış noktaları açmak kolay değil ve bu pahalı olmakta" dedi.

Uzmana göre, ayrıca, bu tür markalar çok markalı mağazalar aracılığıyla pazara girebiliyor, bu nedenle çok katlı mağaza formatı geçen yılın sonundan beri aktif olarak gelişiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23