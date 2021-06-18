Rusya'da şoke eden gelişme! Aşı olmayana sokağa çıkma yasağı getirecekler

Moskova'da halkı aşı olmaya zorlamak için ek önlemler alınırken, Forbes dergisinin Rusça versiyonu önemli bir iddia ortaya attı. Buna göre Moskova resmi makamları başkentte yeni bir "kapanma-tecrit uygulanmasını" ele alıyor: Aşı olmayana sokağa çıkma yasağı.

Habere göre Moskova Belediyesi yeni bir sokağa çıkma yasağı olasılığını düşünüyor, ancak henüz bu konuda kesin bir karar verilmedi. RBC'ya konuşan belediye yetkilileri ise şu anda böyle bir konunun gündemde olmadığını savundular.

Forbes'a üç kaynağın bu bilgiyi doğruladığı, yetkililerin aşı yaptırmayanlar için 20 Haziran'dan itibaren sokağa çıkma yasağı başlatma ihtinalini tartıştıkları iddia edildi.

Ancak kaynaklar, bu konuda kesin kararın vaka istatistiklerindeki seyre, iş temsilcileriyle yapılan görüşmelere dayanılarak verileceğini söyledi.

Forbes'in belediye başkanlığındaki bir diğer kaynağı, yetkililerin aşı olanlara ek kısıtlama getirmeyi planlamadıklarını, sadece aşısız vatandaşlarla ilgili sınırlama planladıklarını söyledi. Koronavirüs aşısı olmayanlara tam olarak hangi kısıtlamaların uygulanabileceği henüz belli değil.

Federal hükümetteki bir başka kaynak da aşı olmayanlar için sokağa çıkma yasağı getirme seçeneğinin düşünüldüğünü teyit etti.

Forbes'a konuşan yetkil, "Vakalar artmazsa ve nüfus daha aktif olarak aşılanırsa, ciddi kısıtlamalar olmayacak. Ancak iş yeri temsilcileri, personelin yüzde 60'ını aşılatma konusunda yetkililerin tavsiyelerine uymazlarsa ve aşılarla ilgili istatistikler kötüleşirse, o zaman belirli işletmeler veya nüfusun kesimleri için cezai tedbirler alınacak" dedi.

Buna göre yetkililer şu andda üç temel sorunu çözmeye çalışıyor: 1- Kısıtlamaların kamuoyunda güçlü bir olumsuzluk dalgası yaratmaması, 2- Aşı olmak istemeyenlerin sahte Kovid-19 aşı sertifikaları aşmasıyla nasıl başa çıkılacağı ve 3- Yeni kısıtlamaların nasıl hayata geçirileceği.



Moskova'da son 24 saatte 6 bin 195 yeni vaka kaydedildi.

Başkentte 20 Haziran'a kadar resmi tatil ilan edilmişti. Buna rağmen şirketlerin çoğu çalşmaya ve günlük hayat eski ritmini yaşamaya devam ediyor.