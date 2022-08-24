  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv Rusya'da otomobil üretimi yüzde 80,6 düştü
Otomotiv

Rusya'da otomobil üretimi yüzde 80,6 düştü

Rusya'nın sanayi üretimi temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,5 gerilerken otomobil üretimi yüzde 80,6 azaldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-24 20:29:00 -
Rusya'da otomobil üretimi yüzde 80,6 düştü

Rusya Federal İstatistik Kurumunun (Rosstat) açıkladığı verilere göre, ülkenin sanayi üretimi temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 düşerken, bir önceki aya kıyasla yüzde 1,8 yükseldi.

Rusya'da otomobil üretimi ise temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 80,6 düştü.

Çok sayıda küresel otomobil şirketi, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Doları olanın serveti yok olacak' diyen Necmettin Batırel, Türkiye'nin yapacağı son hamleyi duyurdu
Ekonomi

'Doları olanın serveti yok olacak' diyen Necmettin Batırel, Türkiye'nin yapacağı son hamleyi duyurdu

Dolar kurunun sürekli olarak düşeceğini belirten Türkiye Gazetesi yazarı ekonomist Necmettin Batırel'den yeni değerlendirmeler geldi. ..
Cem Yılmaz, İbrahim Tatlıses ve daha nicesi…Halil Konakçı’dan dört dörtlük tespit!
Gündem

Cem Yılmaz, İbrahim Tatlıses ve daha nicesi…Halil Konakçı’dan dört dörtlük tespit!

Müslümanlarında hayatına dair Kur'an ve sünnet ışığında önemli tespitleri cami kürsüsünden halka duyuran Halil Konakçı hoca, ünlülerin insan..
Altın, dolar, Euro ve gümüş derken İslam Memiş az önce duyurdu! Bu yatırım aracının yakınından bile geçmeyin, uzak durun
Ekonomi

Altın, dolar, Euro ve gümüş derken İslam Memiş az önce duyurdu! Bu yatırım aracının yakınından bile geçmeyin, uzak durun

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolardan mutlak suretle uzak durulması gerektiğini söyleyerek, "Sepetinizde en az 4 enstrüman o..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23