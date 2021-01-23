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Dünya Rusya'da on binlerce kişi muhalif Navalnıy'ın tutuklanmasını protesto etti
Dünya

Rusya'da on binlerce kişi muhalif Navalnıy'ın tutuklanmasını protesto etti

İnsan hakları örgütleri, ülke çapında düzenlenen gösterilerde 2 binden fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-23 22:13:00 -
Rusya'da on binlerce kişi muhalif Navalnıy'ın tutuklanmasını protesto etti

Rusya'da on binlerce kişi, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması için gösteri düzenledi.

Rusya'nın başta Moskova ve St. Petersburg olmak çok sayıda şehrinde düzenlenen izinsiz gösterilere on binlerce kişi katıldı.

Çoğu lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan göstericilere müdahale eden polis, birçok kişiyi gözaltına aldı. Ülkedeki insan hakları örgütleri, 2 binden fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Gösteriler esnasında Navalnıy'ın eşi Yuliya Navalnaya da gözaltına alındı.

Bazı göstericiler, Navalnıy'ın tutuklu bulunduğu Matrosskaya Tişina Cezaevi yakınlarına giderek hükümet aleyhine slogan attı.

Rusya İçişleri Bakanlığı, polisle protestocular arasında zaman zaman arbedenin çıktığı gösterilerde 42 emniyet görevlisinin yaralandığını duyurdu.

Bazı göstericilerin, polise kar topu ve yumurta attığı görülürken emniyet güçleri de büyük şehirlerde merkeze giden metro ve otobüs gibi ulaşım yollarını kapattı. Ayrıca gösterilerin gerçekleştirildiği bölgelerde internet erişimi sınırlandırıldı.

Hapse girdikten sonra YouTube kanalından Navalnıy'ın ekibi tarafından yayımlanan, Devlet Başkanı Vladimir Putin ve yakın çevresini hedef alan "Putin için saray: En büyük rüşvetin tarihi" isimli videonun izlenme sayısı 70 milyonu geçti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün yaptığı açıklamada, Navalnıy'a destek amaçlı yapılan protesto gösterilerinin "yasa dışı ve kabul edilemez" olduğunu savunmuştu.

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