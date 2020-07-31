  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Rusya’da Kurban Bayramı namazı sınırlı cemaat ile kılındı

Yeniakit Publisher
2020-07-31 10:34:04 -
Rusya’da Kurban Bayramı namazı sınırlı cemaat ile kılındı

MOSKOVA (AA) – Rusya’nın başkenti Moskova’da Kurban Bayramı namazı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle sınırlı cemaat ile kılındı.

Moskova Merkez Camisi’nde, salgına karşı alınan önlemler çerçevesinde sadece din görevlilerinden oluşan cemaat bir araya geldi. Din görevlileri maske ve eldiven kullanarak, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak bayram namazını kıldı.

Hutbede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin’in Rusya Federasyonu’nda yaşayan Müslümanlara yönelik Kurban Bayramı mesajı da okundu.

Kurban Bayramı namazı, hutbe ve bayram duası devlet televizyonu kanalı Rossiya-1'den canlı olarak yayımlandı.

Ülkede salgın önlemleri nedeniyle Müslümanlar bayramı evlerinde karşıladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı