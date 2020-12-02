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Aktüel Rusya'da Kovid-19'a karşı toplu aşılama gelecek hafta başlayacak
Aktüel

Rusya'da Kovid-19'a karşı toplu aşılama gelecek hafta başlayacak

Ülkede toplu aşılamada sağlık çalışanları ve öğretmenlere öncelik verilecek

Yeniakit Publisher
2020-12-02 17:14:42 -
Rusya'da Kovid-19'a karşı toplu aşılama gelecek hafta başlayacak

MOSKOVA (AA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplu aşılamanın gelecek hafta başlatılması talimatını verdi.

Putin, Rus hükümet yetkilileriyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda, Kovid-19 salgınına dair değerlendirmelerde bulundu.

Rusya’nın aşı üretimi ve sevkiyatı konusunda toplu aşılamaya hazır olduğunu anlatan Putin, “Bu yüzden gelecek hafta sonu itibarıyla toplu aşılamaya başlanmasını istiyorum.” diye konuştu.

Rusya’da 2 milyon doz Kovid-19 aşısının üretildiğini belirten Putin, “Bu da bize toplu olmasa da geniş çaplı aşılamaya başlama fırsatı veriyor. Aşılama öncelikle sağlık çalışanları ve öğretmenlerle başlayacak.” dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün yaptığı açıklamada, ülkede yapılacak toplu aşılamada Rus vatandaşlarının öncelik sahibi olacağını söylemişti.

Rus yapımı Sputnik V ve EpiVakKorona adlı iki Kovid-19 aşısının üretimlerine bir süre önce başlamıştı.

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