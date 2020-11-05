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Aktüel Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 712 bini geçti
Aktüel

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 712 bini geçti

Son 24 saatte 19 bin 404 vaka görüldü, 292 kişi ise yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-11-05 12:03:48 -
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 712 bini geçti

MOSKOVA (AA) - Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1 milyon 712 bin 858'e, ölü sayısı 29 bin 509'a yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 19 bin 404 kişide virüs görüldü ve böylece toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 712 bin 858'e çıktı.

Son 24 saatte virüsten iyileşen sayısı 12 bin 238 artarak 1 milyon 279 bin 169'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 292 artışla 29 bin 509'a ulaştı.

Ülke genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,1 olurken, yeni vakaların yüzde 25,9'unda semptom görülmedi.

- Toplam test sayısı 63 milyonu aştı

Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 5 bin 255 artarak 450 bin 436'ya, yaşamını yitirenlerin sayısı da 67 artışla 7 bin 71'e yükseldi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 570 Kovid-19 testinin yapılmasıyla şimdiye kadarki test sayısının 63 milyonu aştığını duyurdu.

- Rusya'da salgın süreci

Rusya'da ilk Kovid-19 vakası 31 Ocak'ta tespit edilmiş, virüs nedeniyle ilk ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti.

Ülkede, dün 19 bin 768 kişide virüsün tespit edilmesiyle "en yüksek günlük vaka sayısı" görülmüştü.

28 Ekim'de Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında halka açık alanlar, toplu taşıma araçları, taksi, araç park yerleri ve asansörlerde maske kullanılması zorunlu hale getirilmişti.

Moskova hariç, ülkenin tüm şehirlerinde 23.00-06.00'da eğlence mekanları, restoran, bar ve kafelerin faaliyetleri yasaklanmıştı.

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