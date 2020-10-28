  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 563 bini geçti
Aktüel

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 563 bini geçti

Son 24 saatte 16 bin 202 vaka tespit edildi, 346 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-28 11:47:03 -
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 563 bini geçti

MOSKOVA (AA) - Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası 1 milyon 563 bin 976'ya, yaşamını yitirenlerin sayısı 26 bin 935'e çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 16 bin 202 artarak 1 milyon 563 bin 976'ya, iyileşenlerin sayısı ise 12 bin 361 artışla 1 milyon 171 bin 301'e ulaştı.

Ülkede, virüs kaynaklı 346 kişinin hayatını kaybetmesiyle "en yüksek günlük ölüm sayısı" görüldü, toplam ölü sayısı 26 bin 935'e yükseldi.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış yüzde 1,1'den yüzde 1'e inerken, yeni vakaların yüzde 25,4'ünde hastalık belirtileri görülmedi.

Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 3 bin 670 artarak 409 bin 22'ye, ölenlerin sayısı da 75 artışla 6 bin 578'e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 506 bin Kovid-19 testinin yapılmasıyla toplam test sayısının 58 milyon 700 binden fazla olduğunu bildirdi.

- Rusya'da Kovid-19 tedbirleri devreye girdi

Rusya'da Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında halka açık alan, toplu ulaşım araçları, taksi, araç park yerleri ve asansörlerde maske kullanılması zorunluluğu devreye girdi.

Moskova hariç, ülkenin tüm şehirlerinde 23.00-06.00 saatleri arasında eğlence mekanları, restoran, bar ve kafelerin faaliyetleri dün yasaklanmıştı.

Moskova'da 19 Ekim itibarıyla bu tür mekanlara telefon numarasıyla QR kodunun alınmasıyla girilebiliyor.

- Rusya'da Kovid-19

Rusya'da ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti.

Ülkede, 26 Ekim'de 17 bin 347 kişide virüsün tespit edilmesiyle "en yüksek günlük vaka sayısı" görülmüş, dün Kovid-19 nedeniyle 320 kişi yaşamını yitirmişti.

Rusya'da 1 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılı başlamış, okullarda maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gizli mektup ortaya çıktı! Eğer doğruysa... Abdullah Gül bunu açıklamalı
Gündem

Gizli mektup ortaya çıktı! Eğer doğruysa... Abdullah Gül bunu açıklamalı

Gazeteci yazar Abdülkadir Selvi, bugünkü köşesinde Abdullah Gül'e çağrıda bulunarak Enver Altaylı’nın teröristbaşı Fetullah Gülen’e yazdığı ..
Bilim Kurulu toplantısını işaret edip açıkladı... Sert tedbirler geri gelebilir
Korona Virüs

Bilim Kurulu toplantısını işaret edip açıkladı... Sert tedbirler geri gelebilir

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yarın yapılacak Bilim Kurulu toplantısında il bazında yeni önlemlerin masaya yatırılabileceğini söyl..
Bayraktar şamarladı karanlık Oda salağa yattı
Gündem

Bayraktar şamarladı karanlık Oda salağa yattı

Yerli ve milli İHA ve SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar, CHP yandaşı TELE 1'in "Türk Bayraktar TB2 İHA motorlarının askeri kullanım sertifi..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay