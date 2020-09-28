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Aktüel Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 160 bine yaklaştı
Aktüel

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 160 bine yaklaştı

Günlük vaka artışı hazirandan bu yana ilk defa 8 binin üzerine çıktı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 10:55:57 -
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 160 bine yaklaştı

MOSKOVA (AA) - Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 159 bin 573’e, ölü sayısı 20 bin 385’e yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 135 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 1 milyon 159 bin 573’e ulaştı. Artan günlük vaka sayıları 16 Haziran’dan bu yana ilk defa 8 binin üzerine çıktı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 61 artarak 20 bin 385’e, iyileşen sayısı 2 bin 702 artarak 945 bin 920’ye çıktı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,7 olarak kayıtlara geçti, yeni vakaların yüzde 27’sinde semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 2 bin 217 artarak 287 bin 993’e, ölü sayısı 16 artarak 5 bin 180’e ulaştı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, bugüne kadar yapılan test sayısının 45 milyon 400 bini geçtiği kaydedildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti.

Vaka sayılarında artışların azalmasıyla birlikte ülkenin büyük bölümünde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Ülkede 1 Eylül itibarıyla yeni eğitim öğretim yılı başlamış, okulların içerisinde maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.

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