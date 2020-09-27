  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 151 bini geçti
Aktüel

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 151 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-09-27 11:15:26 -
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 151 bini geçti

MOSKOVA (AA) - Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 151 bin 438’e, ölü sayısı 20 bin 324’e yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 7 bin 867 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 1 milyon 151 bin 438’e ulaştı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 99 artarak 20 bin 324’e, iyileşen sayısı 3 bin 68 artarak 943 bin 218’e çıktı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,7 olarak açıklanırken, yeni vakaların yüzde 26,4’ünde semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 2 bin 16 artarak 285 bin 776’ya, ölü sayısı 18 artarak 5 bin 164’e ulaştı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, bugüne kadar yapılan test sayısının 45 milyon 100 bini geçtiği bildirildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

Vaka sayılarında artışların azalmasıyla birlikte ülkenin büyük bölümünde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Ülkede 1 Eylül itibarıyla yeni eğitim öğretim yılı başlamış, okulların içerisinde maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüsün yeni kesin belirtisi tespit edildi
Dünya

Koronavirüsün yeni kesin belirtisi tespit edildi

İspanya'da doktorlar, dünyayı etkisi altına alan ölümcül yeni tip koronavirüsün yeni kesin belirtisini tespit etti.

İYİ Parti'de kriz Whatsapp'a sıçradı
Siyaset

İYİ Parti'de kriz Whatsapp'a sıçradı

İYİ Parti'de 2. Olağan Kurultayı’nda ortaya çıkan 'liste' tartışmaları hızla sürüyor... İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer, so..
Abdullah Ağar'dan çok konuşulacak sözler: Bunu yapmanın zamanı artık geldi
Gündem

Abdullah Ağar'dan çok konuşulacak sözler: Bunu yapmanın zamanı artık geldi

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Ermenistan'ın Azerbaycan'a ait köyleri hedef alması sonrası dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ağar, Tü..
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı