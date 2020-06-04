Rusya'da koronavirüs vaka 500 bine dayandı

Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 536 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 432 bin 277’ye çıktı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 178 artarak 5 bin 215’e, iyileşen sayısı 8 bin 972 artarak 195 bin 957’ye ulaştı. Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 2 olarak açıklanırken, yeni vakaların yüzde 38,5'inde semptom görülmediği ifade edildi.

Salgının merkezi başkent Moskova'da günlük vaka sayısı 23 Nisan’dan bu yana ilk defa 2 binin altına düştü. Şehirde son 24 saatte vaka sayısı 1842 artarak 187 bin 216’ya, ölü sayısı 61 artarak 2 bin 685’e çıktı. Şehirde toplam 91 bin 654 kişinin sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

303 bin kışı gözetım altında

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada da son 24 saatte 274 bin testin yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 11 milyon 400 binden fazla olduğu belirtildi.

Açıklamada, 303 bin kişinin gözetim altında tutulduğu bildirildi.