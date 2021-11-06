Rusya'da koronavirüs alarmı: 10 bölgede durum kötüleşiyor!

Rusya'da yükselişe geçen koronavirüs hakkında açıklama yapan Rusya Başbakan Yardımcısı Tatnyana Golikova, ülkenin 10 bölgesinde Kovid-19’la ilgili durumun kötüleştiğini belirtti. Golikova, bugünkü basın toplantısında, “Rusya’nın 10 bölgesinde koronavirüsle ilgili durum kötüleşti. Bunlar Belgorod, Saratov, Tümen, Çelyabinsk, Yaroslav, Magadan, Krasnoyarsk bölgeleriyle Tataristan, Tuva ve Çuvaşistan cumhuriyetleri” ifadesini kullandı.

Rusya’da pandeminin sona erme tarihinin aşılama sürecine bağlı olduğunu kaydeden Golikova, ülkenin neredeyse tüm bölgelerinde QR kodlarının uygulamaya konduğunu belirtti.

Daha önce Rusya’da Kovid-19’a karşı sürü bağışıklığının yüzde 48’e ulaştığı bildirilmişti. Son bir günde tespit edilen vaka sayısı 40 bin 735, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının da bin 192 olduğu belirtilmişti.