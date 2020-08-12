  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Rusya'da korku dolu anlar! MİG-31 tipi savaş uçağının inişinde beklenmedik olay

Rusya'da eğitim uçuşu esnasında havaalanına iniş denemesi yapan pilotun kullandığı MİG-31 tipi savaş uçağının tekerleklerinden biri koptu. Anbean kameralara yansıyan olay anında uçağın iniş takımlarından yere sürtünme sırasında alevler çıktığı görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 11:14:00 -

Rusya'da Hava Kuvvetleri’ne bağlı MİG-31 tipi savaş uçağının iniş denemesi sırasında tekerleklerinden biri koptu.

Edinilen bilgiye göre, Rusya’nın Perm Bölgesi’nde MİG-31 tipi savaş uçağı ile eğitim uçuşu sırasında korku dolu anlar yaşandı.

Bolshoye Savino şehrinde bulunan Perm Uluslararası Havaalanı’nda gerçekleştirilen eğitim uçuşunda, pilot inişe hazırlanırken iniş takımlarındaki tekerlerden biri koptu.

Alevler çıktı

Pilot uçağı paraşüt açarak indirirken, tekerlerinden biri kopan uçağın iniş takımlarından yere sürtünme sırasında alevler çıktı.

Yürekleri ağızlara getiren olayda uçağın pilotu dahil kimsenin zarar görmediği açıklanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Pişmanım' diyerek her şeyi itiraf etti! İmamoğlu'nun skandalı patlak verdi
Siyaset

'Pişmanım' diyerek her şeyi itiraf etti! İmamoğlu'nun skandalı patlak verdi

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde yapılan rüşvet skandalı ortaya çıktı. İmamoğlu yönetimindeki ..
Güney Kıbrıs'tan Türkiye'ye küstah tehdit: Oruç Reis personelini tutuklama emri verdik
Dünya

Güney Kıbrıs'tan Türkiye'ye küstah tehdit: Oruç Reis personelini tutuklama emri verdik

Türkiye’nin Navtex ilanı sonrası bölgeye yolladığı Oruç Reis bölgedeki kukla devletler tarafından rahatsızlıkla karşılandı. Yunanistan’dan s..
Bu görüntüler İstanbul Sözleşmesi'nden sonra yaşandı! İfsat projesi neden iptal edilmeli?
Gündem

Bu görüntüler İstanbul Sözleşmesi'nden sonra yaşandı! İfsat projesi neden iptal edilmeli?

"İstanbul Sözleşmesi neden iptal edilmeli?" sorusuna cevap veren Sosyolog Yazar Adnan Kalkan, İstanbul Sözleşmesi'nin verdiği tahribata dikk..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı