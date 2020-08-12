Rusya'da korku dolu anlar! MİG-31 tipi savaş uçağının inişinde beklenmedik olay
Rusya'da eğitim uçuşu esnasında havaalanına iniş denemesi yapan pilotun kullandığı MİG-31 tipi savaş uçağının tekerleklerinden biri koptu. Anbean kameralara yansıyan olay anında uçağın iniş takımlarından yere sürtünme sırasında alevler çıktığı görüldü.
Rusya'da Hava Kuvvetleri’ne bağlı MİG-31 tipi savaş uçağının iniş denemesi sırasında tekerleklerinden biri koptu.
Edinilen bilgiye göre, Rusya’nın Perm Bölgesi’nde MİG-31 tipi savaş uçağı ile eğitim uçuşu sırasında korku dolu anlar yaşandı.
Bolshoye Savino şehrinde bulunan Perm Uluslararası Havaalanı’nda gerçekleştirilen eğitim uçuşunda, pilot inişe hazırlanırken iniş takımlarındaki tekerlerden biri koptu.
Alevler çıktı
Pilot uçağı paraşüt açarak indirirken, tekerlerinden biri kopan uçağın iniş takımlarından yere sürtünme sırasında alevler çıktı.
Yürekleri ağızlara getiren olayda uçağın pilotu dahil kimsenin zarar görmediği açıklanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.