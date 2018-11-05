Rusya'da köprü çöktü: 2 kişi öldü
Hantı-Mansiysk şehrinde köprünün çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.05 Kasım 2018 Pazartesi 19:14
Rus haber ajansı TASS'ın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Hantı-Mansiysk'ta bakım çalışmaları yapılan köprü çöktü.
Çökme nedeniyle köprünün bakımında çalışan 2 işçi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.
Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, arama ve kurtarma ekiplerinin de köprü enkazında çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
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