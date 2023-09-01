Rusya'da İslami bankacılık dönemi başlıyor!

Rusya'da 1 Eylül itibarıyla bir dizi önemli değişiklik ve düzenleme hayata geçiriliyor. Bu değişiklikler, farklı alanlarda yaşanacak ve günlük yaşamı etkileyecek önemli adımları içeriyor.

1 Eylül'de Rusya'da ilköğretim kurumlarında ik zilin çalınacağı, yeni eğitim yılının başlayacağı bayram günü olarak kutlanıyor. Diğer yandan günük hayatı etkileyecek pek çok yasa ve mevzuat değişikliği de devreye giriyor. İşte bugünden geçerli değişikliklerin özeti:

- İnternetteki reklam ve içerik için cezalar: 1 Eylül'den itibaren Rusya'da yayın yapan herhangi bir web sitesinde yayınlanacak tüm reklam bannerlerinde, özel bir devlet kurumundan alınan kodlar ve "reklam" ifadesi eklenmesi şart olacak. İhlal durumunda bireyler 10 bin ila 30 bin ruble, tüzel kişiler ise 200 bin ila 500 bin ruble ceza ödeyecek. Tekrarı durumunda kurumlar için daha ağır cezalar uygulanacak.

- İlaç satışına yeni kurallar: Reçeteli ilaçları, doktor tarafından verilen özel reçete olmadan satın almak artık imkansız olacak. Reçetesiz ilaç satan eczacı 20 bin rubleye kadar idari para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

- İslami bankacılık deneyi başlıyor: Rusya Federasyonu'nun dört bölgesinde (Başkurdistan, Dağıstan, Tataristan ve Çeçenistan) İslami faizsiz finansmana ilişkin test uygulaması yapılacak. Modelin özü, faizin yasaklanmasını, finansal işlemlerde aşırı riskin reddedilmesini, alkol, tütün ve domuz eti satışıya ilgili finansal yatırım yapılmamasını içeriyor.

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- Vape'ler için minimum fiyat: 1 Eylül'den itibaren Rusya'da elektronik sigara ve vape için minimum fiyatları belirlenecek. Ayrıca bu ürünlere yönelik indirim ve promosyonlar yasaklanacak, nikotin içeren ürünlerde ise ÖTV artırılacak.

- Taksi şoförlerinin çalışma saatleri: 1 Eylül'den itibaren taksi şoförlerinin tek vardiyada 12 saatten fazla çalışmaları yasaklanacak. Yasaya göre haftalık çalışma saatleri haftada 40 saati geçemez.

- Özel askeri operasyon katılımcılarına ve çocuklarına yeni eğitim avantajları sağlanacak, ücretli yüksek öğrenimden ücretsiz eğitime geçiş yapabilecekler.

- Polikliniklerde ücretli hizmet başlıyor: Vatandaşların zorunlu sağlık sigortası kapsamında alabileceği ücretsiz muayene ve testler için ilgili hekimin sevki şart olacak. Sevk olmadığı takdirde poliklinik bu hizmetleri ücret karşılığında verme hakkına sahip olacak. (turkrus)