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Dünya Rusya'da ilginç çıkış: Erkekler eşlerinden kaçmak için savaşa gidiyor
Dünya

Rusya'da ilginç çıkış: Erkekler eşlerinden kaçmak için savaşa gidiyor

Rusya'daki Vorkuta şehrinin Belediye Başkanı Yaroslav Shaposhnikov, ülkede ilan edilen seferberlik kapsamında askere gitmek için başvuran erkeklerin onda birinin eşlerinden kaçmak için bunu yaptığını ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2022-10-03 18:42:00 -
Rusya'da ilginç çıkış: Erkekler eşlerinden kaçmak için savaşa gidiyor

Rusya'daki Vorkuta ilinin Belediye Başkanı Yaroslav Shaposhnikov, ülkede ilan edilen seferberlik kapsamında askere gitmek için başvuran erkeklerin onda birinin eşlerinden kaçmaya çalıştığını savundu.

Eşlerinin dırdırından sıkılan erkekler için savaşa gitmenin bir çözüm olduğunu öne süren Shaposhnikov, Rus kadınların her koşulda eşlerinin arkasında olması gerektiğini söyledi.

Belediye başkanının sözleri sosyal medyada viral olurken tepkilere de yol açtı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, geçen ay sonunda kısmi seferberlik ilan etmesi dünyada ve ülke içinde tepki çekmiş, Rusya'da düzenlenen protestolarda yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.

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