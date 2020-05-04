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Dünya

Rusya’da gündeme bomba gibi düşen iddia! Putin ülkeyi sığınaktan yönetiyor

Rusya’da koronavirüs salgını kontrol edilemiyor. Vladimir Putin’in ülkeyi başkent yakınlarındaki bir sığınaktan yönettiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 14:32:00 -
Rusya’da gündeme bomba gibi düşen iddia! Putin ülkeyi sığınaktan yönetiyor

Rusya’daki salgınla mücadele merkezinin dün sabah açıkladığı son verilere göre günlük vaka artışı 10 bin 633 oldu. Rusya lideri Putin’in, nisan ayı ortasından bu yana ülkeyi başkent yakınlarındaki bir sığınaktan yönettiği konuşuluyor. Rusya Başbakanı Mihail Mişustin’in tedavisi sürerken, Sağlık Bakanı Mihail Muraşko televizyona çıkarak salgının şimdiki boyutlara ulaşmasından halkı sorumlu tuttu.

Salgının yüksek yayılım hızına rağmen ölümlerin düşük kalması dikkat çekiyor. Son 24 saatte ülke genelinde 10 bin 581 kişide daha virüs tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 145 bin 268'e yükselirken; toplam can kaybı da 1356'ya ulaştı.

Kısıtlamaların uzatılması gündemde

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daha önce 12 Mayıs’a kadar uzattığı kısıtlamaları, 9 Mayıs’ta halka hitaben yapacağı yeni konuşmasında ay sonuna kadar yeniden uzatması bekleniyor.

Durumun ciddiyetini Kremlin de kabul etti. Putin’in fiziki olarak dış dünyadan izole şekilde çalıştığını anlatan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Anlaşılan salgınla ilgili oluşan durum karşısında bir süre daha çalışmalarımızı kısıtlayıcı tedbirler altında yürütmek zorunda kalacağız. Bu önlem ve tedbirler özellikle Devlet Başkanı Vladimir Putin’in durumunu da kapsıyor” dedi.

Ülkeyi sığınaktan yönetiyor

Rusya lideri Putin’in, nisan ayı ortasından bu yana ülkeyi başkent yakınlarındaki bir sığınaktan yönettiği konuşuluyor.

Vakaların en çok görüldüğü Moskova’da Belediye Başkanı Sergey Sobyanin karamsar tablo çizerek, “Hastalıkla ilgili son gelişmeler bizim Çin yolunda değil, Avrupa modelinde salgını geçireceğimizi gösteriyor” uyarısında bulundu.

Vaka sayısının daha da artacağı tahmin edilen Başkent Moskova’da önlem olarak ek 20 bin hasta yatağı hazırlanıyor.

30 Nisan’da koronavirüse yakalandığını duyuran Rusya Başbakanı Mihail Mişustin’in sağlığıyla ilgili ilk resmi açıklama yapıldı.

Başbakanın Sözcüsü Boris Belyakov, Mişustin’in Moskova’daki bir hastanede tedavi gördüğünü belirterek, “Başbakanın morali yerinde. Uzman hekimler denetiminde tedavisi sürüyor. Başbakan ayrıca kabineyle bağlantısını kesmiş değil. Her gün kendisine getirilen belgeleri inceliyor, ilgili kabine üyeleriyle telefon görüşmeleri yapıyor” dedi.

Halkı sorumlu tuttu

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko Rus televizyonuna çıkarak salgının şimdiki boyutlara ulaşmasından halkı sorumlu tuttu.

Durumun kontrol altına alınmaktan uzak olduğunu ifade eden Muraşko, “Alınan tedbirlere halkımız uymuyor. Sokağa çıkma yasağı çoğunlukla ihlal ediliyor. Bunun sonucu olarak yeni vakalarda artış dalgası yaşıyoruz. Bu gidişle daha sert tedbirler almak zorunda kalacağız” diye konuştu.

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Yorumlar

serdar

putin salgındaki hastalarınan gitti görüşmedimi.
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